Для Баталова «Три толстяка» стал особенным фильмом, так как он не только сыграл главную роль, но и впервые попробовал себя в качестве режиссера-постановщика. Картина, в основу которой легло произведение Юрия Олеши, не получила такой бешеной популярности, но зато завоевала любовь детской аудитории. Советские мальчики и девочки с интересом следили за приключениями принца Тутти, циркачки по имени Суок и бесстрашного циркового акробата Тибула.