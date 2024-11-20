Вклад Алексея Баталова в кино неоценим: в историю отечественного искусства имя актера вписано золотыми буквами. Персонажи, сыгранные Алексеем Владимировичем: бесстрашный акробат Тибул, ушедший на фронт добровольцем Борис и «он же Гога, он же Гоша» Георгий Иванович — продолжают завоевывать симпатии зрителей. Расскажем об этих и других любимых публикой образах звезды отечественного экрана.
1. «Дело Румянцева» — Александр Румянцев
Драма Иосифа Хейфица «Дело Румянцева» — один из первых в СССР фильмов в жанре психологического детектива. Речь в ней идет о молодом шофере Саше Румянцеве, которого сыграл Алексей Баталов. Герой оказывается втянутым в криминал: его, поручая совершить рейс на автомобиле с краденым, подставляет начальник. Когда Румянцев попадает в руки милиции, начинается тщательное расследование, которое ведут капитан Самохин (Петр Лобанов) и полковник Афанасьев (Сергей Лукьянов).
Погрузиться в роль Баталову помогли его увлечение автомобилями и знания, приобретенные в автотехнической школе еще во времена армейской службы. Ради роли артист освоил управление тяжелой грузовой техникой и получил соответствующую категорию. В 50-е Алексей Баталов только начинал свою карьеру, и успех картины «Дело Румянцева» открыл ему двери в большое кино.
2. «Летят журавли» — Борис
Вскоре после «Дела Румянцева» Баталову предложили роль в военной драме «Летят журавли». По сюжету Борис отправляется на фронт и навсегда расстается с любовью всей его жизни Вероникой (Татьяна Самойлова). И хотя экранное время, которое отвели артисту, было непродолжительным, зрителям хватило, чтобы проникнуться его образом. Благодаря этой роли актера узнали за пределами СССР — в 1958 году картина Михаила Калатозова стала лауреатом Каннского кинофестиваля.
Добавим, что на съемочной площадке произошел инцидент: Алексей Баталов неудачно упал, ударившись лицом о декорации. Понадобилось хирургическое вмешательство, и артист боялся, что останутся шрамы, которые помешают его дальнейшему продвижению. Но благодаря мастерству врача раны были искусно залечены, и никаких следов от травмы не осталось.
3. «Дорогой мой человек» — Владимир Устименко
Действие ленты «Дорогой мой человек» тоже происходит в военные годы и затрагивает послевоенное время. Пути главных героев, доктора Владимира Устименко и его возлюбленной Варвары, расходятся на долгие годы, однако им предначертано встретиться вновь. Алексей Баталов воплотил на экране образ типичного представителя того поколения, бескомпромиссно отстаивающего свои идеалы.
По мнению читателей журнала «Советский экран», «Дорогой мой человек» стала лучшей картиной 1958 года, а образ врача Устименко — олицетворением самопожертвования и порядочности. Кстати, в подготовке к роли Баталову помогал известный доктор Иван Просенков, который познакомил его с особенностями хирургической практики.
4. «Девять дней одного года» — Дмитрий Гусев
В 60-е годы прошлого столетия СМИ активно освещали такие темы, как освоение космоса, создание атомной бомбы и использование ядерной энергетики в мирных целях. Поэтому часто в кино той эпохи ключевыми персонажами становились представители науки. «Девять дней одного года» стал одним из первых проектов, в котором физики и лирики спорят.
В драме Михаила Ромма Алексей Баталов воплотил образ молодого ученого-ядерщика Дмитрия Гусева, который не прекращает свои исследования даже после того, как получает облучение. Режиссер сначала сомневался в выборе актера, тем более на роль пробовались Олег Ефремов и Валентин Зубков, но Баталов, желая изобразить человека нового поколения, смог убедить его. Картина в итоге была тепло принята публикой и завоевала главные награды на нескольких международных кинофестивалях.
5. «Три толстяка» — акробат Тибул
Для Баталова «Три толстяка» стал особенным фильмом, так как он не только сыграл главную роль, но и впервые попробовал себя в качестве режиссера-постановщика. Картина, в основу которой легло произведение Юрия Олеши, не получила такой бешеной популярности, но зато завоевала любовь детской аудитории. Советские мальчики и девочки с интересом следили за приключениями принца Тутти, циркачки по имени Суок и бесстрашного циркового акробата Тибула.
На съемках Алексей Баталов обходился без каскадера, а чтобы пройти по канату, натянутому между домами, артист потратил более полугода на обучение искусству канатоходца. Наверное, поэтому за этой сценой следишь, затаив дыхание.
6. «Москва слезам не верит» — слесарь Гоша
В оскароносной мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» Алексей Баталов воплотил культовый образ слесаря-интеллектуала, который стал источником простого женского счастья главной героини ленты. На роль претендовали многие, в том числе «доктор Ватсон» Виталий Соломин и «Штирлиц» Вячеслав Тихонов. Поиски идеального кандидата затянулись, и от безысходности Меньшов чуть было не взялся за Гошу сам.
Но посмотрев картину «Дорогой мой человек», режиссер понял, что именно Баталову предназначено блистать в его картине. Несмотря на первоначальный отказ, Алексей Владимирович пересмотрел свое решение: он перечитал сценарий и согласился. И теперь его героя цитирует не одно поколение.
«Я предпочитаю делать в своей жизни то, что я люблю. А не то, что модно, престижно или положено», — заявляет в одной из сцен персонаж Баталова.