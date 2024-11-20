Актер Панкратов-Черный рассказал, какое прозвище придумал для Светличной

«Редко встречались, но каждая встреча была доброй и веселой. Я говорил, что кликуху придумал ей — Светлячок. Она говорила, что светлячок хорошо светится, но ведь он маленький. Отвечал: “Но темнота-то большая, поэтому и маленький светлячок бесценен”», — рассказал Панкратов-Черный.