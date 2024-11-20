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Деми Мур вышла на публику в платье в пайетках с эффектом омбре

Актриса в эффектном наряде появилась на мероприятии Elle Women In Hollywood

Голливудская актриса Деми Мур вышла на публику в платье с эффектом омбре. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

62-летняя Деми Мур стала гостьей мероприятия Elle Women In Hollywood, которое прошло 19 ноября в Лос-Анджелесе. Для светского вечера актриса предпочла макси-платье в пайетках с эффектом омбре. Знаменитость дополнила его босоножками на каблуках, серьгами и кольцами. Стилисты уложили артистке волосы в локоны, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, сияющими золотыми тенями и розовой помадой.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media

Среди гостей также были Селена Гомес, Джулианна Мур, Сирша РонанЕва Лонгория, Тильда Суинтон и другие знаменитости.

Недавно Деми Мур стала лицом нового выпуска американской версии журнала Elle. Она позировала в платье-бандо с глубоким декольте и длинным шлейфом. Наряд был покрыт сине-голубыми пайетками.

На днях Деми Мур появилась на красной дорожке премии Governors Awards 2024 в Лос-Анджелесе. Она позировала перед фотографами в черном мини-платье Givenchy с асимметричным подолом. Однако интернет-пользователи не оценили образ.