Деми Мур вышла на публику в платье в пайетках с эффектом омбре

62-летняя Деми Мур стала гостьей мероприятия Elle Women In Hollywood, которое прошло 19 ноября в Лос-Анджелесе. Для светского вечера актриса предпочла макси-платье в пайетках с эффектом омбре. Знаменитость дополнила его босоножками на каблуках, серьгами и кольцами. Стилисты уложили артистке волосы в локоны, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, сияющими золотыми тенями и розовой помадой.