В Москве простились со Светланой Светличной

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной завершилось в столичном Доме кино, передает корреспондент ТАСС.
В Белом зале играла негромкая музыка, коллеги и поклонники актрисы несли цветы к ее гробу, расположенному в центре сцены. Слева от него сидели родственники заслуженной артистки РСФСР, справа — находился портрет Светличной и венки с цветами от семьи актрисы, «Мосфильма», Союза кинематографистов РФ, заслуженного журналиста РФ Александра Митрошенкова и народной артистки РСФСР Людмилы Хитяевой, которой в августе этого года исполнилось 94 года. На экране транслировались фотографии артистки разных лет.
С актрисой пришли проститься ее поклонники и коллеги, в их числе — народный артист России Валерий Баринов, первый вице-президент Гильдии актеров кино России Борис Токарев, народный артист РФ Александр Панкратов-Черный.
Баринов на прощании признался, что после ее ухода возникло ощущение, что не стало близкого человека.
«Актер — такая профессия, стоит ему появиться на экране, как он становится близким всем. Такое ощущение, что у тебя из семьи ушел близкий человек», — сказал он.
Актер отметил, что не помнит в ее репертуаре трагических ролей. «Вспоминаю маленькие роли в “Семнадцати мгновений весны”, где она играет практически эпизодическую роль. Небольшое появление в фильме “Неподсуден”. Она играет там почти эпизодическую роль стюардессы. Такое небольшое появление на экране, а за этим человеком остается такая судьба, такая любовь, такая женственность. Я много раз видел эту картину и каждый раз ждал ее появления», — продолжил артист.
Свою телеграмму также направил мэр Москвы Сергей Собянин, выразив соболезнования в связи со смертью Светличной, назвав ее талантливой, обаятельной женщиной с безупречным чувством стиля.
Друзья и коллеги Светличной о ней
Токарев на прощании отметил, что она была удивительной актрисой, которую «очень любила камера».
«Она ушла в вечность, а в вечности очень много путей. Там Володя (ее муж, народный артист РСФСР Владимир Ивашов — прим. ТАСС), сын, там много кто есть, друзья, коллеги. Она была удивительная актриса, потому что красота — это тоже талант. Она оказалась кинематографической актрисой, и это вызывает огромнейшее уважение, потому что кино было и есть частью ее жизни, и многие роли, которые она сыграла, будут показывать много лет спустя. Зрители будут судить о нашем времени по ее ролям. Это и есть вечность», — сказал он.
Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. После прощания пройдет отпевание актрисы в храме Святителя Николая в Троекурове, затем Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в «актерском городке».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин почтил память Светланы Светличной.