В Москве простились со Светланой Светличной

«Она ушла в вечность, а в вечности очень много путей. Там Володя (ее муж, народный артист РСФСР Владимир Ивашов — прим. ТАСС), сын, там много кто есть, друзья, коллеги. Она была удивительная актриса, потому что красота — это тоже талант. Она оказалась кинематографической актрисой, и это вызывает огромнейшее уважение, потому что кино было и есть частью ее жизни, и многие роли, которые она сыграла, будут показывать много лет спустя. Зрители будут судить о нашем времени по ее ролям. Это и есть вечность», — сказал он.