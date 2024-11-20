Звезда «Утомленных солнцем 2» Виктория Толстоганова показала, как изменилась с дочерью за 10 лет. Актриса опубликовала в соцсетях фотоколлаж, приняв таким образом участие в челлендже.
Знаменитость родила Варвару от звезды «Не родись красивой» Андрея Кузичева, исполнившего в сериале роль жениха Екатерины Пушкаревой Михаила Борщева. Летом девушке исполнилось 19 лет.
У звезды двое детей от Кузичева: помимо дочери, они воспитывают 16-летнего сына Федора. Супруги прожили в браке 15 лет и в 2011 году официально развелись без публичных скандалов и взаимных обвинений. Толстоганова не говорила о причинах расставания с артистом, но признавалась, что никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с детьми, и они носят фамилию своего отца.
Позже знаменитость вышла замуж за актера и режиссера Алексея Аграновича, а в 2011 году родила от него мальчика Ивана. Толстоганова говорила в интервью, что супруг смог найти общий язык с ее детьми от первого брака и стать для них другом, и вместе им удалось быстрее помочь Варваре и Федору пережить травматичный развод родителей.