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Виктория Толстоганова показала, как изменилась с дочерью за 10 лет

Актриса выложила в соцсети фотоколлаж
Звезда «Утомленных солнцем» показала, как изменилась с дочерью за 10 лет
Звезда «Утомленных солнцем» показала, как изменилась с дочерью за 10 летИсточник: Газета.Ру

Звезда «Утомленных солнцем 2» Виктория Толстоганова показала, как изменилась с дочерью за 10 лет. Актриса опубликовала в соцсетях фотоколлаж, приняв таким образом участие в челлендже.

Знаменитость родила Варвару от звезды «Не родись красивой» Андрея Кузичева, исполнившего в сериале роль жениха Екатерины Пушкаревой Михаила Борщева. Летом девушке исполнилось 19 лет.

У звезды двое детей от Кузичева: помимо дочери, они воспитывают 16-летнего сына Федора. Супруги прожили в браке 15 лет и в 2011 году официально развелись без публичных скандалов и взаимных обвинений. Толстоганова не говорила о причинах расставания с артистом, но признавалась, что никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с детьми, и они носят фамилию своего отца.

Позже знаменитость вышла замуж за актера и режиссера Алексея Аграновича, а в 2011 году родила от него мальчика Ивана. Толстоганова говорила в интервью, что супруг смог найти общий язык с ее детьми от первого брака и стать для них другом, и вместе им удалось быстрее помочь Варваре и Федору пережить травматичный развод родителей.