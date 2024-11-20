«Я вернулся домой и рыдал»: Тимоти Шаламе рассказал о роли Боба Дилана

«Я вернулся домой и рыдал той ночью. Не только потому, что Song to Woody — это песня, с которой я иду по жизни, и я понимал, что мы блестяще воплотили ее на экране, но и потому, что я чувствовал, что могу… вывести себя из уравнения», — признался Шаламе.