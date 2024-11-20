«Я вернулся домой и рыдал»: Тимоти Шаламе рассказал о роли Боба Дилана

Тимоти Шаламе сыграл роль противоречивого Боба Дилана в фильме «Никому не известный». Искренняя связь с жизнью певца заставила актера плакать.
В интервью изданию Rolling Stone Шаламе рассказал о своей особой связи с Бобом Диланом. Тимоти вспомнил, как один эмоциональный фрагмент из сценария так глубоко повлиял на него, что на его глаза навернулись слезы и он был вынужден сделать перерыв на съемочной площадке.
«Я вернулся домой и рыдал той ночью. Не только потому, что Song to Woody — это песня, с которой я иду по жизни, и я понимал, что мы блестяще воплотили ее на экране, но и потому, что я чувствовал, что могу… вывести себя из уравнения», — признался Шаламе.
В разговоре с Rolling Stone о трогательной сцене Тимоти отметил, что в ней певец отправился на встречу со своим кумиром и героем Вуди Гатри. Душевный эпизод растопит даже самые суровые сердца.
«Гордость, которую я ощущал, это не из-за тщеславия. Я просто чувствовал: “Ух, ты, это же как театр старой школы”. Мы, как бы, оживляем то, что произошло». Актер добавил, что для него это было почетной задачей.
Ранее сообщалось, что Шаламе выучил 30 песен Боба Дилана во время подготовки к байопику.