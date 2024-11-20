Названы сто лучших музыкальных фильмов в истории

Издание IndieWire назвало «Весь этот джаз» лучшим музыкальным фильмом в истории. Картина, вышедшая в 1979 году, возглавила топ из ста лучших мюзиклов, в который также вошли «Шербурские зонтики» (1964), мультфильм «Красавица и чудовище» (1991) и «Танцующая в темноте» (2000) с Бьорк в главной роли.
Рейтинг был составлен исходя из голосования кинокритиков и сотрудников IndieWire. В него также попали фильмы, снятые с непосредственным участием самих музыкантов. Hard Day’s Night группы The Beatles занял 15-е место, а The Wall от Pink Floyd — 13-е.
Примечательно, что в топ вошли всего 20 картин, выпущенных в XXI веке. В их числе — «Ла-Ла Ленд» (2016), «Звезда родилась» (2018), а также мультфильмы «Русалочка» (1989) и «Король Лев» (1994).