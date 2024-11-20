Мадонна пожаловалась на кинематографистов за сокращение ее байопика

Тем не менее этим летом стало известно, что работа над проектом возобновлена и что сама Мадонна решила переписать сценарий. В этот раз продюсеров волнуют не идеи певицы, но масштаб, с которым она хочет рассказать о своей жизни.
«После дней в Лос-Анджелесе, полных страданий, я поняла, что все в моей жизни подвергнется испытанию. Продюсеры и агенты объясняли мне, почему я не могу снять собственный фильм. Они просят сократить масштаб и мыслить уже», — пожаловалась звезда.
Тем не менее артистка допустила, что ей стоит быть благодарной за возможность «выйти за рамки мышления», сообщает NME. Мадонна предположила, что ей, возможно, стоит снять полноценный сериал.
Согласно ранним сообщениям, главная роль пока что закреплена за 30-летней актрисой Джулией Гарнер. Тем не менее официальных новостей об актерском составе пока не было.