94-летняя Хитяева прислала корзину цветов ушедшей Светличной

Сегодня, 20 ноября, в Белом зале Дома кино проходит прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной.
Директор Гильдии актеров кино России Валерия Александровна Гущина со сцены сказала, что 94-летняя народная артистка РФ Людмила Хитяева сама не смогла приехать на прощание, но прислала корзину цветов любимой коллеге Светлане Светличной.
Почтить память актрисы пришли члены семьи, друзья и знаменитые коллеги, среди которых Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, Людмила Зайцева и другие.
Напомним, Светличная скончалась утром 16 ноября в больнице на 85-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти актрисы стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкозаболевания.
Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане в Республике Армении. В 1963 году окончила в Москве Всесоюзный государственный институт кинематографии.
На счету Светличной более 30 кинокартин. Она сыграла в культовых лентах – «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.