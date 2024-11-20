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94-летняя Хитяева прислала корзину цветов ушедшей Светличной

Актриса не смогла приехать на прощание с коллегой
Светлана Светличная, 2015 год
Светлана Светличная, 2015 годИсточник: Legion-Media.ru

Сегодня, 20 ноября, в Белом зале Дома кино проходит прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной.

Директор Гильдии актеров кино России Валерия Александровна Гущина со сцены сказала, что 94-летняя народная артистка РФ Людмила Хитяева сама не смогла приехать на прощание, но прислала корзину цветов любимой коллеге Светлане Светличной.

Почтить память актрисы пришли члены семьи, друзья и знаменитые коллеги, среди которых Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, Людмила Зайцева и другие.

Напомним, Светличная скончалась утром 16 ноября в больнице на 85-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти актрисы стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкозаболевания.

Светличная родилась 15 мая 1940 года в Ленинакане в Республике Армении. В 1963 году окончила в Москве Всесоюзный государственный институт кинематографии.

На счету Светличной более 30 кинокартин. Она сыграла в культовых лентах – «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и многих других.