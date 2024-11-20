В столичном кинотеатре «Художественный» прошел премьерный показ сериала «Дети перемен» режиссеров Любови Львовой и Сергея Тарамаева. Вместе с постановщиками сериал презентовали исполнители главных ролей — Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Артем Кошман, Кузьма Котрелев, Софья Лебедева, Любовь Константинова, Дарья Матвеева, Александр Матросов и другие.
Гостями премьеры также стали Рузиль Минекаев, Анастасия Уколова, Ярослав Могильников, Тимур Родригез, Екатерина Кабак, Антон Филипенко, Валентина Ляпина, Марк Богатырев и многие другие.
Действие «Детей перемен» разворачивается на фоне 90-х. В центре сюжета сериала — сводные братья Юра (Макар Хлебников), Руслан (Хетаг Хинчагов) и Петр (Слава Копейкин). Они не похожи друг на друга, но в любящую семью, где брат готов отдать жизнь за другого брата, их объединяет мать Флора (Виктория Исакова), которая работает водителем троллейбуса.
Однако они живут в 1995 году, когда в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. В итоге у каждого из парней появляются свои друзья и свои тайны, и постепенно семья Флоры рушится.
Сериал «Дети перемен» — с 21 ноября в онлайн-кинотеатре Wink.