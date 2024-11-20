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Исакова, Родригез, звезды «Слова пацана» на премьере сериала о 90-х

Российские знаменитости поддержали выход многосерийного фильма «Дети перемен»
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Слава Копейкин
Слава Копейкин

В столичном кинотеатре «Художественный» прошел премьерный показ сериала «Дети перемен» режиссеров Любови Львовой и Сергея Тарамаева. Вместе с постановщиками сериал презентовали исполнители главных ролей — Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Артем Кошман, Кузьма Котрелев, Софья Лебедева, Любовь Константинова, Дарья Матвеева, Александр Матросов и другие.

Виктория Исакова
Виктория Исакова
Ярослав Могильников
Ярослав Могильников
Макар Хлебников
Макар Хлебников
Слава Копейкин и Рузиль Минекаев
Слава Копейкин и Рузиль Минекаев
Тимур Родригез и Катя Кабак
Тимур Родригез и Катя Кабак
Софья Лебедева
Софья Лебедева
Слава Копейкин с девушкой
Слава Копейкин с девушкой

Действие «Детей перемен» разворачивается на фоне 90-х. В центре сюжета сериала — сводные братья Юра (Макар Хлебников), Руслан (Хетаг Хинчагов) и Петр (Слава Копейкин). Они не похожи друг на друга, но в любящую семью, где брат готов отдать жизнь за другого брата, их объединяет мать Флора (Виктория Исакова), которая работает водителем троллейбуса.

Однако они живут в 1995 году, когда в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. В итоге у каждого из парней появляются свои друзья и свои тайны, и постепенно семья Флоры рушится.

Сериал «Дети перемен» — с 21 ноября в онлайн-кинотеатре Wink.