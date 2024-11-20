Звезда «Чебурашки» впервые вышла в свет с дочерью, которую родила в Аргентине

Озвучившая Чебурашку в одноименном фильме актриса Ольга Кузьмина впервые вышла в свет с дочерью. Звезда приехала с мужем и детьми на премьеру фильма «Приключения Паддингтона 3» и поделилась кадрами с мероприятия в личном блоге.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее появление на публике с девочкой: «Мира создана для сцены и красной дорожки», «Не девочка, а произведение искусства», «Такая куколка», «Классный пупсик. Красавица маленькая», «Копия мамина», «Ходячий мультик на светской тусовке», «Чудо какое! Ну кукла», «Такая кнопочка прелестная», «Невозможно сладкая малышка», «Чудесный ребенок», «Боже, ну какая же она хорошенькая».
Артистка 9 октября 2023 года родила в Аргентине дочь от шоумена Евгения Апанасевича. Кузьмина говорила, что дала девочке двойное имя Мира-Мария, так как ее муж — католик.
У звезды также есть 11-летний сын от психолога ОМОН Алексея Терещенко. Актриса развелась с отцом первенца в 2019 году, и, по словам знаменитости, они сохранили дружеские отношения ради ребенка, оставив в прошлом все обиды. Экс-супруги вместе отмечают дни рождения Гордея и приходят к нему в школу на мероприятия.
У Апанасевича есть дочь и сын от предыдущего брака, они живут со своей матерью в Белоруссии. Кузьмина отмечала, что давно познакомилась с детьми супруга и смогла с ними подружиться. Амелия-Франциска и Ян-Тадеуш периодически приезжают к отцу и проводят время с его новой семьей.