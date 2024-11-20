Прилучный показал, как проводит время с сыном от Агаты Муцениеце

У экс-супругов есть еще дочь Мия, которой восемь лет. Актриса попросила фанатов пока «не мусолить» тему. Она пообещала, что после завершения судебного процесса подробно обо всем расскажет. По словам Муцениеце, ее опыт может помочь женщинам, оказавшимся в подобной ситуации.