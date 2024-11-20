Звезда «Мажора» Павел Прилучный показал, как проводит время с сыном от Агаты Муцениеце. Актер привез 11-летнего Тимофея в барбершоп на стрижку и поделился снимком в соцсетях.
«Серьезные люди», — отметил артист.
В начале октября Муцениеце рассказала, что сын живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса назвала решение 11-летнего ребенка несамостоятельным. Она также обвинила бывшего супруга в том, что тот «ведет против нее войну».
18 октября Головинский районный суд Москвы решил, что мальчик должен жить с матерью до завершения необходимых разбирательств. Дело приостановлено на время проведения следственной экспертизы. Однако актриса заявляла в Telegram-канале, что сын так и не появился дома.
У экс-супругов есть еще дочь Мия, которой восемь лет. Актриса попросила фанатов пока «не мусолить» тему. Она пообещала, что после завершения судебного процесса подробно обо всем расскажет. По словам Муцениеце, ее опыт может помочь женщинам, оказавшимся в подобной ситуации.
У Прилучного от актрисы Зепюр Брутян также есть годовалый сын Микаэль.
Ранее сын Муцениеце отписался от нее в соцсетях на фоне суда актрисы с Прилучным.