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Шлем штурмовика из «Звездных войн» ушел с молотка за $413 тыс.

Экспонат был продан на специальном аукционе, посвященном артефактам из мира кино, телевидения и музыки
Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда»
Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда»Источник: Legion-Media.ru

Шлем императорского штурмовика со съемок фильма «Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда» был продан на торгах в Лондоне за $413 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Propstore Auction.

По его данным, лот был продан за £327 600 ($413 607). Торги проходили в четверг, 14 ноября. Шлем стал одним из 1,8 тыс. лотов, проданных на специальном аукционе, посвященном артефактам из мира кино, телевидения и музыки.

Помимо шлема, на аукционе была продана карта мародеров из фильмов о «Гарри Поттере». Лот был продан за £239 400 ($302 279).

Ранее, 15 ноября, сообщалось, что полноразмерное яйцо ксеноморфа из научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона «Чужие» 1986 года было продано на торгах Propstore Auction за $16 тыс. Известно, что оценочная стоимость яйца составляла от $12,7 тыс. до $25,2 тыс.