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Надежда Михалкова впервые за долгое время вышла в свет с детьми и племянницей

Актриса поддержала выход фильма «Приключения Паддингтона 3»
Надежда Михалкова с детьми и племянницей
Надежда Михалкова с детьми и племянницей

Надежда Михалкова посетила премьеру фильма «Приключения Паддингтона 3», которая накануне прошла в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». На мероприятие актриса пришла вместе с детьми — 13-летней дочерью Ниной и 11-летним сыном Иваном, которые родились в ее браке с режиссером Резо Гигинеишвили.

Также на премьеру вместе с Михалковой пришла ее 11-летняя племянница Лидия. Девочка родилась в союзе ее старшей сестры, актрисы Анны Михалковой, и Альберта Бакова.

В центре сюжета фильма — Паддингтон и семейство Браунов, которые отправляются на родину медвежонка — в дремучее Перу. Однако на месте они узнают, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие.

Теперь все семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.

В российский прокат фильм «Приключения Паддингтона 3» с участием Антонио Бандераса и Оливии Колман выходит 28 ноября.