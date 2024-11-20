Надежда Михалкова впервые за долгое время вышла в свет с детьми и племянницей

Надежда Михалкова посетила премьеру фильма «Приключения Паддингтона 3», которая накануне прошла в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». На мероприятие актриса пришла вместе с детьми — 13-летней дочерью Ниной и 11-летним сыном Иваном, которые родились в ее браке с режиссером Резо Гигинеишвили.
Также на премьеру вместе с Михалковой пришла ее 11-летняя племянница Лидия. Девочка родилась в союзе ее старшей сестры, актрисы Анны Михалковой, и Альберта Бакова.
В центре сюжета фильма — Паддингтон и семейство Браунов, которые отправляются на родину медвежонка — в дремучее Перу. Однако на месте они узнают, что любимая тетушка Люси по таинственной причине сама отправилась в путешествие.
Теперь все семья пускается в захватывающее приключение вслед за ней по рекам, лесам и горным пикам огромной Амазонии.
В российский прокат фильм «Приключения Паддингтона 3» с участием Антонио Бандераса и Оливии Колман выходит 28 ноября.