Леонардо ДиКаприо сменил имидж после отпуска с супермоделью

Слухи о романе актера с Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября артиста и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. В марте влюбленные спровоцировали сплетни о помолвке. Однако вскоре инсайдер заявил, что ДиКаприо пока не готов к такому серьезному шагу.