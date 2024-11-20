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Рената Литвинова снялась в рваных колготках без юбки

Актриса продемонстрировала провокационный образ в соцсети
Рената Литвинова снялась в рваных колготках без юбки: «Стиль бомжа Balenciaga»
Рената Литвинова снялась в рваных колготках без юбки: «Стиль бомжа Balenciaga»Источник: Газета.Ру

Актриса и режиссер Рената Литвинова продемонстрировала фигуру в рваных колготках без юбки. Знаменитость поделилась видео в соцсети.

57-летняя Литвинова позировала в черной водолазке и рваных колготках в тон. При этом актриса не стала надевать юбку. Режиссер добавила к образу солнцезащитные очки, остроносые туфли на каблуках и сумку Balenciaga. Знаменитость снялась с уложенными волосами и макияжем с розовой помадой.

Подписчики принялись обсуждать внешний вид актрисы.

«Обожаю ваш стиль, изящество. Невероятная! Роскошество, грация, стиль», «Стиль бомжа Balenciaga», «Зря колготки выкинула», «А юбку надеть?», «Нет, это некрасиво», «Удивительно и смешно», «Необыкновенная!», «Шик», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Ранее сообщалось, что Рената Литвинова в платье с голой спиной снялась в Лондоне.