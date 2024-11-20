Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Василий Ливанов попросил выписать его из больницы

SНОТ: актер Ливанов отказался от лечения в хирургическом отделении
Василий Ливанов
Василий ЛивановИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР Василий Ливанов сам попросил выписать его из больницы, сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По данным издания, у Ливанова, госпитализированного 13 ноября, диагностировали язву желудка с кровотечением. Актер, уточняет источник издания, побывал в хирургической реанимации и в отделении интенсивной терапии и обошелся без операций.

18 ноября Ливанова перевели в хирургическое отделение, где собирались продолжить обследования, однако 89-летний актер якобы от них отказался и попросил выписать его домой. Врачи оформили письменный отказ и выписали актера с рекомендациями по домашнему лечению.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее источники заявляли, что у актера Василия Ливанова открылось желудочно-кишечное кровотечение на фоне приема лекарств.