Зои Кравиц сменила имидж после расставания с Ченнингом Татумом

Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались после трех лет отношений и помолвки, так и не узаконив свой союз. Анонимный источник сообщил, что причиной разрыва стали различия в характерах.
Похоже, Зои пытается пережить расставание и принять новую жизнь без возлюбленного с помощью кардинальной смены имиджа. На днях папарацци запечатлели актрису в новом образе.
Она попала в объективы фотографов после вечеринки телеведущего Васа Моргана в Западном Голливуде, когда садилась в машину с актрисой Дианной Агрон.
Для выхода в свет Кравиц выбрала черную кожаную куртку и облегающее платье. Но наибольшее удивление у публики вызвала новая прическа Зои — актриса вернулась к плетеным волосам. Концы косичек звезда распустила, а акцент в макияже сделала на алой помаде.