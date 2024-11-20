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Зои Кравиц сменила имидж после расставания с Ченнингом Татумом

Актриса появилась на публике в новом образе
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались после трех лет отношений и помолвки, так и не узаконив свой союз. Анонимный источник сообщил, что причиной разрыва стали различия в характерах.

Похоже, Зои пытается пережить расставание и принять новую жизнь без возлюбленного с помощью кардинальной смены имиджа. На днях папарацци запечатлели актрису в новом образе.

Она попала в объективы фотографов после вечеринки телеведущего Васа Моргана в Западном Голливуде, когда садилась в машину с актрисой Дианной Агрон

Для выхода в свет Кравиц выбрала черную кожаную куртку и облегающее платье. Но наибольшее удивление у публики вызвала новая прическа Зои — актриса вернулась к плетеным волосам. Концы косичек звезда распустила, а акцент в макияже сделала на алой помаде.