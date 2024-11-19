Более двух десятилетий Мег Райан оставалась королевой романтических комедий и мелодрам. Дебют актрисы в кино состоялся 30 лет назад, а сейчас она уже и сама режиссер: осенью 2023-го вышла первая картина, где Райан была не только в кадре, но и за камерой. Поэтому «Что происходит потом» стал для блондинки не только долгожданным возвращением к любимому жанру, но и возможностью переосмыслить свое амплуа. По сюжету фильма бывшие влюбленные, и одного из них играет Дэвид Духовны, встречаются спустя 25 лет и проводят ревизию своих отношений.