Более двух десятилетий Мег Райан оставалась королевой романтических комедий и мелодрам. Дебют актрисы в кино состоялся 30 лет назад, а сейчас она уже и сама режиссер: осенью 2023-го вышла первая картина, где Райан была не только в кадре, но и за камерой. Поэтому «Что происходит потом» стал для блондинки не только долгожданным возвращением к любимому жанру, но и возможностью переосмыслить свое амплуа. По сюжету фильма бывшие влюбленные, и одного из них играет Дэвид Духовны, встречаются спустя 25 лет и проводят ревизию своих отношений.
Предлагаем вспомнить сюжет еще шести фильмов с Мег Райан, где она воплощает наиболее яркие образы.
1. «Королевская милость»
Действие исторической драмы 1993 года происходит в Англии XVII столетия в эпоху правления Карла II. Молодой врач Роберт Меривел (Роберт Дауни-мл.) получает место при дворе, но становится изгоем, когда заводит роман с любовницей короля. Меривел уезжает из Лондона и влюбляется в женщину по имени Кэтрин (Мег Райан). Все это происходит на фоне начинающейся эпидемии чумы, прозванной Черной смертью.
И хотя экранизация одноименного романа Роуз Тремейн провалилась в прокате, зрители по достоинству оценили декорации и костюмы фильма, а также блестящий актерский состав: наряду с Райан и Дауни-мл. в картине снялись Сэм Нил, Хью Грант и Иэн МакКеллен. Стоит отметить, что образ, который воплотила Мег, был для нее нетипичным и больше напоминал шекспировскую героиню, нежели легкомысленную красотку. Но поклонники актрисы признались, что с материалом она справилась, а Майкл Хоффман предоставил ей редкий шанс сняться в костюмной драме.
2. «Неспящие в Сиэтле»
Смелый шаг для романтической комедии — не знакомить главных героев друг с другом до самого конца истории, но именно так и построен фильм 1993 года «Неспящие в Сиэтле». Мег Райан сыграла журналистку Энни Рид, которая влюбляется в недавно овдовевшего Сэма Болдуина (Том Хэнкс). И это происходит после того, как сын Сэма звонит на радиошоу в поисках новой жены для своего отца.
На протяжении всего фильма Энни не устает повторять, как поверхностно и бессовестно Голливуд продает истории любви людям, но сама верит в эту магию и применяет ее в своей собственной жизни. По мнению поклонников, искренность, из которой соткана картина, — заслуга актрисы. Добавим также, что это вторая совместная работа Райан и Хэнкса после мелодрамы «Джо против вулкана». Третьей, как известно, стал ромком «Вам письмо», режиссером которого снова выступила Нора Эфрон.
3. «Когда мужчина любит женщину»
Как следует из названия, в основе мелодрамы 1994 года «Когда мужчина любит женщину» лежит история любви. Мег Райан и Энди Гарсиа воплотили на экране супружескую пару Грин, которая воспитывает двоих детей. Элис страдает от алкоголизма и, чтобы побороть свою зависимость, проходит курс реабилитации. Это не помогает вернуть гармонию в семью, и супруги решают пересмотреть свою совместную жизнь.
Фильм «Когда мужчина любит женщину» — не только о любви. Он задает откровенные вопросы о созависимости и заставляет задуматься о том, что выздоровление влечет за собой не всегда комфортные перемены. Временами за этим нелегко наблюдать, особенно во время пьяного дебоша Элис в начале фильма, но своей проникновенной игрой Райан и Гарсия приковывают к себе все внимание.
4. «Город ангелов»
В 1998 году Мег Райан и Николас Кейдж снялись в мелодраме «Город ангелов». В своеобразном ремейке культовой картины Вима Вендерса «Небо над Берлином» Кейдж сыграл ангела по имени Сет, который влюбляется в хирурга Мэгги Райс (Райан). Чтобы быть вместе с Мэгги, Сет отвергает свою божественную суть и становится обычным человеком.
В момент, когда роман героев переживает расцвет, происходит трагедия. Мэгги погибает, а несчастный Сет остается на земле один. Многие почитатели таланта Райан отметили, что в «Городе ангелов» очень хорошо ощущается химия, возникшая между актрисой и Кейджем. Получилась бы такая же игра, если бы партнером Мег стал Джонни Депп, который изначально рассматривался на главную роль, остается только предполагать.
5. «Вам письмо»
Третья и последняя совместная работа актрисы и режиссера Норы Эфрон «Вам письмо» совершенно точно соответствует духу того времени, когда в моду стали входить имейлы и появились онлайн-чаты для знакомств. Райан сыграла управляющую небольшим книжным магазином Кэтлин Келли. Ее бизнесу угрожает поглощение корпоративной сетью магната Джо Фокса (Том Хэнкс). И хотя герои соперничают на профессиональном поприще, но в интернете между ними возникает симпатия: они флиртуют друг с другом и понятия не имеют о том, кто на самом деле скрывается за никнеймом.
6. «Кейт и Лео»
Безмерно романтическая комедия с элементами фэнтези «Кейт и Лео» вышла в 2001 году. Годом ранее Брайан Сингер распаковал долгоиграющую историю «Люди Икс», в которой роль Росомахи получил Хью Джекман. В ромкоме с Мег Райан австралийская звезда сыграла английского герцога Леопольда, который затерялся во времени.
В Нью-Йорке XXI века герцог знакомится с энергичной бизнес-леди Кейт МакКей (Райан). Благодаря ей и ее окружению Леопольд погружается в современные реалии, а Кейт вспоминает, что это такое, когда за тобой ухаживают и заботятся о тебе. В финале картины джентльмену и его даме предстоит сделать важный выбор: в каком же измерении им остаться. Фильм, несмотря на то, что многие посчитали его затянутым, получил восторженные отзывы — сказка для взрослых удалась.