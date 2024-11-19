Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Королева ромкома Мег Райан: 6 лучших фильмов с голливудской блондинкой

В день рождения звезды собрали проекты, где она действительно блистает
Мег Райан
Мег РайанИсточник: Rex / Fotodom.ru

Более двух десятилетий Мег Райан оставалась королевой романтических комедий и мелодрам. Дебют актрисы в кино состоялся 30 лет назад, а сейчас она уже и сама режиссер: осенью 2023-го вышла первая картина, где Райан была не только в кадре, но и за камерой. Поэтому «Что происходит потом» стал для блондинки не только долгожданным возвращением к любимому жанру, но и возможностью переосмыслить свое амплуа. По сюжету фильма бывшие влюбленные, и одного из них играет Дэвид Духовны, встречаются спустя 25 лет и проводят ревизию своих отношений. 

Предлагаем вспомнить сюжет еще шести фильмов с Мег Райан, где она воплощает наиболее яркие образы.

1. «Королевская милость» 

Мег Райан
Мег Райан в роли Кэтрин Источник: кадр из фильма «Королевская милость»

Действие исторической драмы 1993 года происходит в Англии XVII столетия в эпоху правления Карла II. Молодой врач Роберт Меривел (Роберт Дауни-мл.) получает место при дворе, но становится изгоем, когда заводит роман с любовницей короля. Меривел уезжает из Лондона и влюбляется в женщину по имени Кэтрин (Мег Райан). Все это происходит на фоне начинающейся эпидемии чумы, прозванной Черной смертью.

И хотя экранизация одноименного романа Роуз Тремейн провалилась в прокате, зрители по достоинству оценили декорации и костюмы фильма, а также блестящий актерский состав: наряду с Райан и Дауни-мл. в картине снялись Сэм Нил, Хью Грант и Иэн МакКеллен. Стоит отметить, что образ, который воплотила Мег, был для нее нетипичным и больше напоминал шекспировскую героиню, нежели легкомысленную красотку. Но поклонники актрисы признались, что с материалом она справилась, а Майкл Хоффман предоставил ей редкий шанс сняться в костюмной драме.

2. «Неспящие в Сиэтле»

Мег Райан
Мег РайанИсточник: Legion-Media.ru

Смелый шаг для романтической комедии — не знакомить главных героев друг с другом до самого конца истории, но именно так и построен фильм 1993 года «Неспящие в Сиэтле». Мег Райан сыграла журналистку Энни Рид, которая влюбляется в недавно овдовевшего Сэма Болдуина (Том Хэнкс). И это происходит после того, как сын Сэма звонит на радиошоу в поисках новой жены для своего отца.

На протяжении всего фильма Энни не устает повторять, как поверхностно и бессовестно Голливуд продает истории любви людям, но сама верит в эту магию и применяет ее в своей собственной жизни. По мнению поклонников, искренность, из которой соткана картина, — заслуга актрисы. Добавим также, что это вторая совместная работа Райан и Хэнкса после мелодрамы «Джо против вулкана». Третьей, как известно, стал ромком «Вам письмо», режиссером которого снова выступила Нора Эфрон

3. «Когда мужчина любит женщину»

Мег Райан
Мег Райан в роли Элис ГринИсточник: кадр из фильма «Когда мужчина любит женщину»

Как следует из названия, в основе мелодрамы 1994 года «Когда мужчина любит женщину» лежит история любви. Мег Райан и Энди Гарсиа воплотили на экране супружескую пару Грин, которая воспитывает двоих детей. Элис страдает от алкоголизма и, чтобы побороть свою зависимость, проходит курс реабилитации. Это не помогает вернуть гармонию в семью, и супруги решают пересмотреть свою совместную жизнь.

Фильм «Когда мужчина любит женщину» — не только о любви. Он задает откровенные вопросы о созависимости и заставляет задуматься о том, что выздоровление влечет за собой не всегда комфортные перемены. Временами за этим нелегко наблюдать, особенно во время пьяного дебоша Элис в начале фильма, но своей проникновенной игрой Райан и Гарсия приковывают к себе все внимание. 

4. «Город ангелов»

Мег Райан
Мег Райан в роли Мэгги РайсИсточник: кадр из фильма «Город ангелов»

В 1998 году Мег Райан и Николас Кейдж снялись в мелодраме «Город ангелов». В своеобразном ремейке культовой картины Вима Вендерса «Небо над Берлином» Кейдж сыграл ангела по имени Сет, который влюбляется в хирурга Мэгги Райс (Райан). Чтобы быть вместе с Мэгги, Сет отвергает свою божественную суть и становится обычным человеком. 

В момент, когда роман героев переживает расцвет, происходит трагедия. Мэгги погибает, а несчастный Сет остается на земле один. Многие почитатели таланта Райан отметили, что в «Городе ангелов» очень хорошо ощущается химия, возникшая между актрисой и Кейджем. Получилась бы такая же игра, если бы партнером Мег стал Джонни Депп, который изначально рассматривался на главную роль, остается только предполагать. 

5. «Вам письмо»

Том Хэнкс и Мег Райан
Том Хэнкс и Мег Райан в роли Джо Фокса и Кэтлин КеллиИсточник: Legion-Media.ru

Третья и последняя совместная работа актрисы и режиссера Норы Эфрон «Вам письмо» совершенно точно соответствует духу того времени, когда в моду стали входить имейлы и появились онлайн-чаты для знакомств. Райан сыграла управляющую небольшим книжным магазином Кэтлин Келли. Ее бизнесу угрожает поглощение корпоративной сетью магната Джо Фокса (Том Хэнкс). И хотя герои соперничают на профессиональном поприще, но в интернете между ними возникает симпатия: они флиртуют друг с другом и понятия не имеют о том, кто на самом деле скрывается за никнеймом. 

6. «Кейт и Лео»

Хью Джекман и Мег Райан
Хью Джекман и Мег Райан в роли герцога Леопольда и Кейт МакКейИсточник: кадр из фильма «Кейт и Лео»

Безмерно романтическая комедия с элементами фэнтези «Кейт и Лео» вышла в 2001 году. Годом ранее Брайан Сингер распаковал долгоиграющую историю «Люди Икс», в которой роль Росомахи получил Хью Джекман. В ромкоме с Мег Райан австралийская звезда сыграла английского герцога Леопольда, который затерялся во времени. 

В Нью-Йорке XXI века герцог знакомится с энергичной бизнес-леди Кейт МакКей (Райан). Благодаря ей и ее окружению Леопольд погружается в современные реалии, а Кейт вспоминает, что это такое, когда за тобой ухаживают и заботятся о тебе. В финале картины джентльмену и его даме предстоит сделать важный выбор: в каком же измерении им остаться. Фильм, несмотря на то, что многие посчитали его затянутым, получил восторженные отзывы — сказка для взрослых удалась.