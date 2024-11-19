Эмили Ратаковски в личном блоге опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в откровенном наряде.
33-летняя актриса надела красный удлиненный свитер с большой дыркой в области живота, а также черную полупрозрачную юбку длины миди с низкой посадкой.
Ратаковски распустила волосы и сделала нюдовый макияж. В руках она держала красные сумки и стаканчик с кофе. Поклонники не оценили образ звезды и раскритиковали ее за такой наряд.
«Бездомные одеты лучше», «По-моему, это выглядит ужасно», «Джемпер с большой дыркой спереди довольно странный», «Это должно было быть красиво? Фу», — писали читатели Daily Mail.
Напомним, Эмили Ратаковски — известная американская актриса и модель. Зрители знают ее по таким кинолентам, как «Идеальная западня», «Красотка на всю голову», «Круиз», «Искусство обмана» и другим.