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Эмили Ратаковски раскритиковали за выход в «голом свитере»

Актриса показала себя в свитере с большой дыркой на животе

Эмили Ратаковски в личном блоге опубликовала новое фото, на котором она запечатлена в откровенном наряде.

Эмили Ратаковски, фото: соцсети
Эмили Ратаковски, фото: соцсети

33-летняя актриса надела красный удлиненный свитер с большой дыркой в области живота, а также черную полупрозрачную юбку длины миди с низкой посадкой.

Ратаковски распустила волосы и сделала нюдовый макияж. В руках она держала красные сумки и стаканчик с кофе. Поклонники не оценили образ звезды и раскритиковали ее за такой наряд.

«Бездомные одеты лучше», «По-моему, это выглядит ужасно», «Джемпер с большой дыркой спереди довольно странный», «Это должно было быть красиво? Фу», — писали читатели Daily Mail.

Напомним, Эмили Ратаковски — известная американская актриса и модель. Зрители знают ее по таким кинолентам, как «Идеальная западня», «Красотка на всю голову», «Круиз», «Искусство обмана» и другим.