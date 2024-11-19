3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве
Тройник, Пересильд и Арабов: какие фильмы вошли в конкурсную программу «Зимнего»
В число конкурсных фильмов вошел фантастический триллер «ON и Она» Евгения Корчагина, рассказывающий о талантливой программистке Ксении, которая отправляется в отпуск и становится заложницей «умного дома». Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд, и большую часть фильма актриса находится в кадре одна. Съемки проходили в Таиланде весной, а выход ленты в прокат запланирован на начало 2025 года.
Еще одна ожидаемая премьера «Зимнего» — «Гирокастра», авторская работа выдающегося сценариста Юрия Арабова, ушедшего из жизни в декабре 2023 года. Фильм о противостоянии выпускницы филфака МГУ и диктатора Энвера Ходжи снимался совместно с албанскими кинематографистами.
В конкурсную программу фестиваля также вошли новогодняя комедия «Операция “Холодно”» от режиссера Данила Иванова, ранее снявшего фильм «В баню!»; хоррор «Шаман» Михаила Мерзликина о проводнике между миром живых и миром духов с Мариной Федункив; молодежная драма с Даней Киселевым, Екатериной Волковой и Анфисой Чеховой «Сумма квадратов-катетов» от режиссера-дебютантки Киты Фрайхайт; картина «Чувства» Виктории Мокеровой с Ёлой Санько; спортивная драма Алексея Амбросьева «Спид Стар»; а также новая работа Алены Званцовой «День недели — любой», где главную роль исполнил возлюбленный Юлии Пересильд, актер Михаил Тройник.
Народная артистка и режиссеры «Фишера»: кто вошел в жюри 3-го фестиваля «Зимний»
Оценивать фильмы конкурсной программы «Зимнего» в этом году будут народная артистка России Ирина Розанова, актер театра и кино, режиссер и сценарист Антон Филипенко, продюсер Сергей Титинков, а также дуэт режиссеров и сценаристов Сергей Тарамаев и Любовь Львова, известные по сериалам «Черная весна», «Фишер» и «Дети перемен».
Членам жюри предстоит выбрать наиболее выдающиеся киноработы в шести номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».
«Маша и Медведь», «Баба яга» и 100-летие «Мосфильма»: внеконкурсные программы фестиваля «Зимний»
В этом году фестиваль во второй раз представляет внеконкурсную программу «Зимний — детям», в рамках которой пройдут предпремьерные показы еще не вышедших в прокат детских и семейных картин. Юные зрители смогут увидеть анимационные фильмы «Маша и Медведь в кино: Парк чудес» и «Три кота. Зимние каникулы», а также фэнтези-комедию с Людмилой Артемьевой и Глафирой Тархановой «Баба Яга спасает Новый год».
Кроме того, на «Зимнем» будет проведена специальная серия внеконкурсных показов, посвященная 100-летию киностудии «Мосфильм». На большом экране кинотеатра «Художественный» можно будет посмотреть картину «Асса» Сергея Соловьева, «Послесловие» Марлена Хуциева, «Ватерлоо» Сергея Бондарчука и другие выдающиеся ленты.
Напомним, российский фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве