В число конкурсных фильмов вошел фантастический триллер «ON и Она» Евгения Корчагина, рассказывающий о талантливой программистке Ксении, которая отправляется в отпуск и становится заложницей «умного дома». Главную роль в картине исполнила Юлия Пересильд, и большую часть фильма актриса находится в кадре одна. Съемки проходили в Таиланде весной, а выход ленты в прокат запланирован на начало 2025 года.