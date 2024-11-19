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Александр Петров просит за рекламу десятки миллионов рублей

Super: актер Петров получает 50 миллионов рублей за рекламные кампании

Актер Александр Петров просит за рекламу со своим участием десятки миллионов рублей. Об этом сообщило издание Super.

По словам представителей звезды, за 50 миллионов рублей он готов полностью включиться в рекламную кампанию — то есть провести не одну съемку.

Участие Петрова в рекламе зависит от его кинопроектов, уточнил источник издания.

«Сейчас он, например, снимается в проекте, в котором у него половина головы выбрита. Вот он и ходит все время на интервью, на какие-то мероприятия в шапке», — отметили в команде звезды.

Накануне стало известно, кто из российских актрис и актеров получает миллионы за день съемок. В шоу «Место встречи» на канале НТВ рассказали, что актер Милош Бикович получает 420 тысяч рублей в день, гонорар Александра Петрова составляет 700 тысяч рублей. При этом актриса Кристина Асмус требует 1 миллион рублей за день съемок, а Дмитрий Нагиев — 5 миллионов.

Ранее продюсер Сергей Лавров назвал певца Сергея Жукова «главным королем корпоративов» в предстоящие новогодние праздники.