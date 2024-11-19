Александр Петров просит за рекламу десятки миллионов рублей

Накануне стало известно, кто из российских актрис и актеров получает миллионы за день съемок. В шоу «Место встречи» на канале НТВ рассказали, что актер Милош Бикович получает 420 тысяч рублей в день, гонорар Александра Петрова составляет 700 тысяч рублей. При этом актриса Кристина Асмус требует 1 миллион рублей за день съемок, а Дмитрий Нагиев — 5 миллионов.