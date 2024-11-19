Екатерина Климова в новом интервью поделилась своими переживаниями из-за неудач в личной жизни. 46-летняя актриса выразила надежду, что ее четверо детей не будут винить ее в том, что выросли в неполноценной семье.
«Я надеюсь, дети простят меня за то, что моя личная жизнь не удалась. Простят за то, что не выросли в полной семье. И надеюсь, им хватит всего для того, чтобы создать свои идеальные семьи — крепкие, нормальные, здоровые, найти свою любовь на всю жизнь. Надеюсь, что им не помешает мой опыт», — рассказала Климова.
Напомним, Екатерина Климова была замужем трижды. В первом союзе с ювелиром Ильей Хорошиловым у нее родилась дочь Елизавета. Девушка в этом году окончила журфак МГУ и взяла большое интервью у звездной матери.
Во втором браке с актером Игорем Петренко у Климовой родились сыновья — Матвей и Корней. Старший наследник пошел по стопам родителей и сейчас учится в Театральной школе Олега Табакова. Недавно у Матвея Петренко состоялся дебют на сцене «Современника».
В третьем браке с актером Гелой Месхи актриса родила дочь Беллу. Спустя четыре года после рождения наследницы звезда сериала «По законам военного времени» рассталась с третьим супругом.