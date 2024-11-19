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Беременная Дженнифер Лоуренс вышла в свет в обтягивающем живот платье

Актриса посетила церемонию вручения премии Governors Awards

Дженнифер Лоуренс появилась на 15-й премии Governors Awards, которая накануне состоялась в Лос-Анджелесе. Эту церемонию считают репетицией «Оскара».

34-летняя актриса пришла на мероприятие в обтягивающем темно-коричневом платье в пол с золотыми деталями.

Наряд подчеркнул округлившийся живот звезды «Голодных игр». Лоуренс собрала волосы в низкий пучок и сделала вечерний макияж с акцентом на глазах. Образ актриса дополнила золотым клатчем.

Напомним, в октябре Дженнифер Лоуренс сообщила, что ждет второго ребенка. Голливудская звезда вместе с мужем, директором художественной галереи Куком Марони, сейчас воспитывает двухлетнего сына Сая. Мальчика знаменитые родители назвали в честь одного из любимых художников Марони — Сая Твомбли.

Ранее беременная Дженнифер Лоуренс посетила премьеру нового документального фильма Apple TV+ «Хлеб и розы» в Лос-Анджелесе. На публике актриса появилась в черном платье с глубоким декольте, спущенными плечами, брошью на груди и лентами.