Дженнифер Лоуренс появилась на 15-й премии Governors Awards, которая накануне состоялась в Лос-Анджелесе. Эту церемонию считают репетицией «Оскара».
34-летняя актриса пришла на мероприятие в обтягивающем темно-коричневом платье в пол с золотыми деталями.
Наряд подчеркнул округлившийся живот звезды «Голодных игр». Лоуренс собрала волосы в низкий пучок и сделала вечерний макияж с акцентом на глазах. Образ актриса дополнила золотым клатчем.
Напомним, в октябре Дженнифер Лоуренс сообщила, что ждет второго ребенка. Голливудская звезда вместе с мужем, директором художественной галереи Куком Марони, сейчас воспитывает двухлетнего сына Сая. Мальчика знаменитые родители назвали в честь одного из любимых художников Марони — Сая Твомбли.
Ранее беременная Дженнифер Лоуренс посетила премьеру нового документального фильма Apple TV+ «Хлеб и розы» в Лос-Анджелесе. На публике актриса появилась в черном платье с глубоким декольте, спущенными плечами, брошью на груди и лентами.