Напомним, в октябре Дженнифер Лоуренс сообщила, что ждет второго ребенка. Голливудская звезда вместе с мужем, директором художественной галереи Куком Марони, сейчас воспитывает двухлетнего сына Сая. Мальчика знаменитые родители назвали в честь одного из любимых художников Марони — Сая Твомбли.