Забота о детях занимает немало времени, однако в отечественном кинематографе есть артисты, которые показывают, что семья может стать не только источником любви и радости, но и мощным стимулом для творческого роста. Некоторые звездные папы считают, что сыновей и дочерей много не бывает. Собрали актеров, у которых пятеро и более детей.
1. Евгений Цыганов — 8 детей
В свои 45 лет Евгений Цыганов может похвастаться не только большим количеством ролей, но и наследниками. У актера семеро детей от актрисы Ирины Леоновой, с которой он прожил в гражданском браке около десяти лет. Ради Цыганова Ирина ушла от Игоря Петренко, который, к слову, на тот момент уже увлекся Екатериной Климовой.
Леонова поставила карьеру на продолжительную паузу и целиком посвятила себя семье, но, когда Ирина была беременна седьмым ребенком, Цыганов ушел к Юлии Снигирь. Новая спутница актера на тот момент тоже ждала первенца — сына Федора, поэтому разница между младшими детьми Евгения составляет всего несколько месяцев.
Стоит отметить, что Евгений Цыганов не афиширует личную жизнь, но уверял, что поддерживает Ирину и детей. Часто в соцсетях актера можно увидеть фото его наследников, в том числе Феди от Снигирь.
2. Сергей Горобченко — 8 детей
Звезда «Бумера» Сергей Горобченко впервые стал отцом в 25 лет. Первенца ему родила актриса Александра Флоринская. Глеб получил образование в одной из европейских киношкол и стал режиссером. Он также пробует себя в качестве сценариста и композитора. В мелодраме «Московский жиголо» Горобченко-младший снялся вместе с отцом.
Второй супругой Сергея стала Полина Невзорова. Красавица не сразу приняла ухаживания актера, поскольку в женихах у нее был успешный бизнесмен. Горобченко добился своего и повел Полину под венец. Сначала избранница кинозвезды подарила ему троих сыновей, а затем на свет появились четыре дочери. Пара пошутила, что останавливаться на достигнутом не собирается.
3. Евгений Стычкин — 6 детей
Первые серьезные отношения у Евгения Стычкина случились еще в студенчестве. Некоторое время он встречался с однокурсницей Юлией Жемчуговой, которая родила ему дочь Софию. Несмотря на то, что пара быстро распалась, Евгений связи с дочерью не терял, хотя она носит фамилию отчима Германа Финкельштерна.
В 2000-м году Стычкин впервые женился. Его избранницей стала пианистка Екатерина Сканави, в браке с которой на свет появились дети Алексей, Лев и Александра. Причиной развода супругов стал роман актера с Ольгой Сутуловой. Артисты не спешили ставить штамп в паспорт и оформили отношения спустя пять лет. В этом союзе на свет появились сыновья Михаил и Яков.
4. Иван Охлобыстин — 6 детей
Звезда «Интернов» Иван Охлобыстин — один из немногих актеров, которого в выборе спутниц отличает постоянство. На Оксане Арбузовой артист женат 28 лет. Яркой красавице, известность которой принесла роль в драме «Авария — дочь мента», Охлобыстин сделал предложение в первую неделю знакомства и ни разу не пожалел.
У супругов шестеро детей — Анфиса, Евдокия, Варвара, Василий, Иоанна и Савва, из которых творческую профессию выбрал Василий, став сценаристом, и Варвара, которая работает музыкальным редактором. Помимо родных детей, у Ивана более 50 крестников.
Охлобыстин не только многодетный отец, но и дед. В 2022-м Анфиса родила сына Антония. Спустя два года внучку Еву актеру подарила Евдокия. В начале ноября 2024 года Дуня сообщила, что снова беременна. Недавно вышла замуж и младшая дочь Ивана Ивановича, но о пополнении в семействе пока ничего не сообщалось.
5. Михаил Пореченков — 5 детей
Первенец Михаила Пореченкова Владимир появился на свет в 1989 году. Вскоре после его рождения артист и мама его сына Ирина Любимцева расстались, а в начале 90-х она скончалась. Мальчика воспитывали бабушка и тетя, но спустя годы отцу и сыну удалось наладить отношения. Кстати, Владимир уже сделал Михаила дедом, у него в 2015 году родилась дочь Мирослава.
Второй женой Пореченкова стала переводчица и бизнесвумен Екатерина Подвальная. Она родила актеру дочь Варвару, но брак вскоре распался. В 2000-м Михаил женился снова и стал папой Михаила, Петра и Марии.
6. Игорь Петренко — 5 детей
В первом браке с Ириной Леоновой у Игоря Петренко не было детей. Сыновей Матвея и Клима ему подарила Екатерина Климова, с которой он прожил около 10 лет. Не так давно стало известно, что бывшие супруги не до конца решили вопрос с алиментами: после расставания они определились с размером выплат, но Игорь обзавелся новой семьей и превратился в неплательщика. Сумма дошла до пяти миллионов, последовали судебные разбирательства, в результате которых Петренко все же погасил свой долг.
Напомним, у звезды сериала «СМЕРШ. Продолжение» есть дети от нынешней жены Кристины Бродской: она родила ему трех дочерей — Софию-Каролину, Марию и Еву.
7. Сергей Безруков — 5 детей
Семейное счастье Сергей Безруков нашел в браке с Анной Матисон, с которой познакомился благодаря франшизе «Елки», а сошелся на съемках фильма «Млечный путь». До встречи с Анной артист 15 лет был женат на актрисе Ирине Безруковой, однако совместных детей у пары не было. По признанию Сергея, его это тяготило, ведь он всегда мечтал о большой семье. Однако даже ЭКО не помогло паре.
Настоящим шоком для публики стала новость о том, что у Безрукова подрастают дети от коллеги по сериалу «Есенин» Кристины Смирновой. Актер не стал этого отрицать и даже вывел Ивана и Александру в свет. Еще троих детей — Марию, Степана и Василия — Безрукову родила Анна Матисон. Сергей признавался, что не исключает того, что в будущем супруги усыновят еще одного ребенка.