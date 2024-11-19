В первом браке с Ириной Леоновой у Игоря Петренко не было детей. Сыновей Матвея и Клима ему подарила Екатерина Климова, с которой он прожил около 10 лет. Не так давно стало известно, что бывшие супруги не до конца решили вопрос с алиментами: после расставания они определились с размером выплат, но Игорь обзавелся новой семьей и превратился в неплательщика. Сумма дошла до пяти миллионов, последовали судебные разбирательства, в результате которых Петренко все же погасил свой долг.