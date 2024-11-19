57-летняя Николь Кидман вышла в свет в платье с декольте и разрезом

57-летняя голливудская актриса Николь Кидман посетила церемонию вручения премии Governors Awards 2024, которая состоялась 17 ноября в Лос-Анджелесе.
Актриса предпочла для светского мероприятия черное макси-платье Celine с декольте и разрезом. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу туфли на каблуках в тон и кольца. Визажисты сделали ей вечерний макияж с темными тенями, а стилисты — небрежную укладку.
На красной дорожке Governors Awards 2024 также появились Дженнифер Лопез, Деми Мур, Селена Гомес, Эндрю Гарфилд, Анджелина Джоли с сыном Ноксом, Дженнифер Лоуренс, Памела Андерсон, Эль Фаннинг и другие звезды.
Недавно Николь Кидман раскритиковали за выход в откровенном наряде без бюстгальтера. Актриса посетила премьеру второго сезона сериала «Спецназ: Львица» в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что Деми Мур раскритиковали за выход в мини-платье.