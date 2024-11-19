57-летняя Николь Кидман вышла в свет в платье с декольте и разрезом

Актриса предпочла для светского мероприятия черное макси-платье Celine с декольте и разрезом. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу туфли на каблуках в тон и кольца. Визажисты сделали ей вечерний макияж с темными тенями, а стилисты — небрежную укладку.