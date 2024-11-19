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57-летняя Николь Кидман вышла в свет в платье с декольте и разрезом

Актриса посетила кинопремию в элегантном наряде

57-летняя голливудская актриса Николь Кидман посетила церемонию вручения премии Governors Awards 2024, которая состоялась 17 ноября в Лос-Анджелесе.

Актриса предпочла для светского мероприятия черное макси-платье Celine с декольте и разрезом. При этом знаменитость не стала надевать бюстгальтер. Артистка добавила к образу туфли на каблуках в тон и кольца. Визажисты сделали ей вечерний макияж с темными тенями, а стилисты — небрежную укладку.

На красной дорожке Governors Awards 2024 также появились Дженнифер ЛопезДеми Мур, Селена ГомесЭндрю ГарфилдАнджелина Джоли с сыном Ноксом, Дженнифер ЛоуренсПамела Андерсон, Эль Фаннинг и другие звезды.

Недавно Николь Кидман раскритиковали за выход в откровенном наряде без бюстгальтера. Актриса посетила премьеру второго сезона сериала «Спецназ: Львица» в Лос-Анджелесе. 