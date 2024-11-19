Страдающий болезнью Паркинсона звезда «Назад в будущее» рассказал о спасении юмором

В начале июля сообщалось, что актер вышел на сцену с группой Coldplay на фестивале Гластонбери в Великобритании. Он исполнил песню «Fix You» вместе с лидером коллектива Крисом Мартином. Майкл Джей Фокс во время выступления повторил рифф из песни «Johnny B Goode» Чака Берри, которую исполнял в прославившей его картине.