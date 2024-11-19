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Страдающий болезнью Паркинсона звезда «Назад в будущее» рассказал о спасении юмором

Неизлечимо больной актер рассказал, что спасается черным юмором
Майкл Дж. Фокс
Майкл Дж. ФоксИсточник: Legion-Media.ru

Актер Майкл Дж. Фокс заявил, что черный юмор приносит пользу во время жизненных трудностей, а также помогает обойти табу и разрушить барьеры при сложных разговорах. Слова звезды фильма «Назад в будущее» передает PEOPLE.

Страдающий болезнью Паркинсона актер подчеркнул, что ему иногда бывает трудно придерживаться черной комедии. Однако, заявил артист, он «должен сохранить» мрачный юмор в себе.

Своими мыслями Майкл Джей Фокс поделился на ежегодном гала-вечере, посвященном его благотворительному фонду. Он выразил надежду, что однажды врачи смогут найти лекарство от болезни Паркинсона.

Звезде «Назад в будущее» диагностировали неизлечимое заболевание в 1991 году в возрасте 29 лет, а в 1998-м он рассказал об этом публично. Сейчас Майкл Джей Фокс передвигается на инвалидной коляске.

В начале июля сообщалось, что актер вышел на сцену с группой Coldplay на фестивале Гластонбери в Великобритании. Он исполнил песню «Fix You» вместе с лидером коллектива Крисом Мартином. Майкл Джей Фокс во время выступления повторил рифф из песни «Johnny B Goode» Чака Берри, которую исполнял в прославившей его картине.