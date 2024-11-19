Фильм «Любовь и голуби» снова выйдет на большие экраны 28 ноября

«Несмотря на нарочитую театральность постановки (в доме Кузякиных режиссер даже сделал специальный помост, напоминающий сцену), в фильме зрители узнали себя, своих соседей, родных, друзей. Тех, с кем они встречаются каждый день. И это не только благодаря тому, что пьеса основана на реальной истории и описывает вполне бытовую ситуацию, а еще и благодаря невероятному таланту Владимира Меньшова чувствовать и понимать простых людей, о которых и для которых он снимал свое кино. Поэтому фильм смотрится ярко и свежо спустя почти 40 лет после премьеры», — привели в пресс-службе слова Кудрявцева.