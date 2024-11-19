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У 91-летнего Александра Митты обнаружили рак

СМИ: режиссеру присвоили паллиативный статус
Александр Митта
Александр МиттаИсточник: PersonaStars

Народному артисту России, режиссеру Александру Митте присвоили паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Паллиативный статус присваивается людям, у которых диагностировано хроническое неизлечимое заболевание. По данным Mash, у Митты обнаружили рак в почке.

Сейчас, заявляет канал, постановщик не может самостоятельно ходить, но ему нужно проходить обследование из-за рака. В ближайшее время у Митты запланирована встреча с онкологом.

Александр Митта — советский и российский кинорежиссер, наиболее известный по фильмам «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», сериалу «Граница: Таежный роман» и др.

В середине ноября 2023 года у Александра Митты диагностировали повторный инсульт, воспаление почек и сердечные заболевания. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии. 

В марте 2024 режиссера выписали из больницы