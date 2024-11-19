Трентон
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман рассказала, почему много думает о смерти

Актриса высказалась о загробном мире

Культовая актриса Николь Кидман призналась, что в последнее время много думает о смерти. Об этом она рассказала в интервью GQ.

57-летняя звезда, которая потеряла обоих родителей, сообщила о том, что ее отношение к жизни с возрастом изменилось.

«Потери близких, воспитание детей, брак — все эти моменты делают вас более осознанным человеком. Я переживаю все это. Это и есть жизнь. Иногда просыпаешься среди ночи, плачешь и испытываешь сильные эмоции», — заявила Кидман.

Мать Николь Джанель ушла в сентябре 2024 года, ей было 84 года. Отца Энтони артистка потеряла десять лет назад, на его 76-м году жизни.

Ранее был раскрыт секрет моложавой внешности 57-летней Николь Кидман