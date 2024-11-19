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«Гладиатор 2» установил рекорд по кассовым сборам

Фильм Ридли Скотта собрал 87 миллионов долларов за первые выходные

Продолжение культового экшена Ридли Скотта «Гладиатор 2» в международном прокате собрал 87 миллионов долларов. Об этом сообщает Variety.

Такой показатель кассовых сборов в первый же уикенд оказался рекордным для студии Paramount Pictures, а также для режиссера картины. Бюджет второй части эпоса составил более 250 миллионов долларов.

На данный момент «Гладиатор 2» вышел в прокат в 63 странах, а больше всего заработал в Великобритании, Франции, Испании, Австралии и Мексике. Отмечается, что в США и Канаде блокбастер выйдет на экраны 22 ноября.

Ранее стало известно, что Скотт уже начал работу над третьей частью картины. Первый «Гладиатор» увидел свет в 2000 году.