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49-летний режиссер «Тура с Иванушками» женится на 18-летней актрисе

Пару поздравила актриса Агата Муцениеце
Александрина Олексюк и Марк Горобец, фото: соцсети
Александрина Олексюк и Марк Горобец, фото: соцсети

Режиссер фильма «Тур с Иванушками» Марк Горобец сделал предложение руки и сердца начинающей актрисе Александрине Олексюк у озера Рица. Кадрами с помолвки поделилась девушка в соцсети.

49-летний Горобец преподнес кольцо Олексюк еще 4 августа, когда девушке еще было 17 лет. Актриса достигла совершеннолетия только 14 ноября. В комментариях пару поздравила актриса Агата Муцениеце, которая работала с Олексюк и Горобецом над проектом «Тур с Иванушками».

«Киномама всплакнула от счастья! Котики!», — написала Муцениеце, сопроводив пост эмодзи в виде сердца.

Ранее стало известно, что российскую комедию «Тур с Иванушками» покажут за границей.