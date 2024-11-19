49-летний режиссер «Тура с Иванушками» женится на 18-летней актрисе

Режиссер фильма «Тур с Иванушками» Марк Горобец сделал предложение руки и сердца начинающей актрисе Александрине Олексюк у озера Рица. Кадрами с помолвки поделилась девушка в соцсети.
49-летний Горобец преподнес кольцо Олексюк еще 4 августа, когда девушке еще было 17 лет. Актриса достигла совершеннолетия только 14 ноября. В комментариях пару поздравила актриса Агата Муцениеце, которая работала с Олексюк и Горобецом над проектом «Тур с Иванушками».
«Киномама всплакнула от счастья! Котики!», — написала Муцениеце, сопроводив пост эмодзи в виде сердца.
Ранее стало известно, что российскую комедию «Тур с Иванушками» покажут за границей.