Николь Кидман снялась в рваных колготках без бюстгальтера

Голливудская актриса Николь Кидман стала лицом нового выпуска британской версии журнала GQ. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На обложке 57-летняя Николь Кидман предстала в провокационном образе. Актриса позировала без бюстгальтера, прикрыв голую грудь золотой фольгой. Артистка также надела черные рваные колготки и туфли на каблуках. Знаменитости зачесали волосы назад и сделали макияж в естественном стиле. Автором съемки выступил фотограф Феликс Купер.
Недавно Николь Кидман раскритиковали за выход в откровенном наряде без бюстгальтера. Актриса посетила премьеру второго сезона сериала «Спецназ: Львица» в Лос-Анджелесе. Звезда надела платье, состоящее из белого топа с открытой спиной и ярко-желтой юбки-миди. Однако интернет-пользователи не оценили выбор артистки.
До этого дочь Кидман раскритиковали за выход на показе. 16-летняя Сандей Роуз впервые дефилировала на подиуме, приняв участие в шоу весенне-летней коллекции бренда Miu Miu. Девушка была одета в белый комплект из топа с лентой и юбки. Образ дочери Николь Кидман дополнили серые гетры и черные туфли с открытым мысом. Визажисты сделали девушке естественный макияж, а стилисты — укладку.
Ранее сообщалось, что Николь Кидман вышла в свет в платье с декольте и разрезом.