Николь Кидман снялась в рваных колготках без бюстгальтера

До этого дочь Кидман раскритиковали за выход на показе. 16-летняя Сандей Роуз впервые дефилировала на подиуме, приняв участие в шоу весенне-летней коллекции бренда Miu Miu. Девушка была одета в белый комплект из топа с лентой и юбки. Образ дочери Николь Кидман дополнили серые гетры и черные туфли с открытым мысом. Визажисты сделали девушке естественный макияж, а стилисты — укладку.