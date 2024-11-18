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Шакуров сыграл разведчика в отставке, спасающего внучку из заложников

Смотрите фото со съемок приключенческого фильма «Гуантанамера»
Сергей Шакуров в фильме «Гуантанамера»
Сергей Шакуров в фильме «Гуантанамера»

Завершились съемки приключенческого фильма «Гуантанамера» режиссера Сергея Мокрицкого, где снялись российские и латиноамериканские звезды, в том числе, народный артист России Сергей Шакуров.

Масштабные съемки проходили на Кубе и в России. Как и полагается фильму в жанре экшен, он полон динамики, сцен с погонями и трюков. Их снимали в океане и даже под водой, а также в Москве — в специальном бассейне с выстроенной в нем декорацией самолета.

Сергей Шакуров на съемках фильма «Гуантанамера»
Сергей Шакуров на съемках фильма «Гуантанамера»

По сюжету, экстремальный молодой тревел-блогер Даша (Александра Тулинова) приглашена на Кубу для съемок репортажа о глубоководном погружении. Но, оказывается, ее заманили на Остров свободы для поисков важного документа, который пропал много лет назад. Незадолго до кубинской революции ее дед, будучи разведчиком-нелегалом, нашел этот документ. Этого самого разведчика сыграл народный артист РФ Сергей Шакуров.

Обретя любовь, он не смог завершить задание. Но сегодня 82-летний разведчик в отставке вернется на Кубу, чтобы освободить внучку, которую удерживают в заложниках.

Съемки приключенческого фильма «Гуантанамера»
Съемки приключенческого фильма «Гуантанамера»
Съемки приключенческого фильма «Гуантанамера»
Съемки приключенческого фильма «Гуантанамера»

Как сказал генеральный продюсер фильма Рафаел Минасбекян, «выдающийся артист Сергей Каюмович Шакуров послужил на съемках отдельным примером мужества, стойкости и профессионализма».

«Даже с моим жизненным опытом история, которая разворачивается в нашем фильме, для меня оказалось увлекательной, непредсказуемой, но при этом весьма жизненной и справедливой, — рассказал Сергей Шакуров. — Мой герой — генерал советской разведки Лев Воронов — человек со стержнем и незыблемыми принципами».

Прокат картины запланирован на осень 2025 года. 