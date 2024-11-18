Шакуров сыграл разведчика в отставке, спасающего внучку из заложников

Завершились съемки приключенческого фильма «Гуантанамера» режиссера Сергея Мокрицкого, где снялись российские и латиноамериканские звезды, в том числе, народный артист России Сергей Шакуров.
Масштабные съемки проходили на Кубе и в России. Как и полагается фильму в жанре экшен, он полон динамики, сцен с погонями и трюков. Их снимали в океане и даже под водой, а также в Москве — в специальном бассейне с выстроенной в нем декорацией самолета.
По сюжету, экстремальный молодой тревел-блогер Даша (Александра Тулинова) приглашена на Кубу для съемок репортажа о глубоководном погружении. Но, оказывается, ее заманили на Остров свободы для поисков важного документа, который пропал много лет назад. Незадолго до кубинской революции ее дед, будучи разведчиком-нелегалом, нашел этот документ. Этого самого разведчика сыграл народный артист РФ Сергей Шакуров.
Обретя любовь, он не смог завершить задание. Но сегодня 82-летний разведчик в отставке вернется на Кубу, чтобы освободить внучку, которую удерживают в заложниках.
Как сказал генеральный продюсер фильма Рафаел Минасбекян, «выдающийся артист Сергей Каюмович Шакуров послужил на съемках отдельным примером мужества, стойкости и профессионализма».
«Даже с моим жизненным опытом история, которая разворачивается в нашем фильме, для меня оказалось увлекательной, непредсказуемой, но при этом весьма жизненной и справедливой, — рассказал Сергей Шакуров. — Мой герой — генерал советской разведки Лев Воронов — человек со стержнем и незыблемыми принципами».
Прокат картины запланирован на осень 2025 года.