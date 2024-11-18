Шакуров сыграл разведчика в отставке, спасающего внучку из заложников

Масштабные съемки проходили на Кубе и в России. Как и полагается фильму в жанре экшен, он полон динамики, сцен с погонями и трюков. Их снимали в океане и даже под водой, а также в Москве — в специальном бассейне с выстроенной в нем декорацией самолета.