Многие считают, что от отца Михаил получил не только талант, но и его непростой характер. Скандальные ситуации, связанные с вредными привычками и вспыльчивостью актера, часто обсуждались в СМИ. Кульминацией стала трагедия, которая произошла 8 июня 2020 года: Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер. Артиста приговорили к восьми годам колонии, позже сократив срок на полгода. В апреле 2025-го он вышел по УДО, проведя в заключении 4,5 года. Известно, что к концу года актер вернется к работе в театре.