История династии началась с Олега Ефремова — человека, изменившего советский театр и воспитавшего целое поколение актеров. Его сын Михаил Ефремов стал звездой экрана, но личная жизнь и громкие скандалы затмили творческие достижения. Сегодня дело семьи продолжают внуки, доказывая, что артистическая кровь Ефремовых по-прежнему кипит.
1. Олег Ефремов
Семья, в которой родился Олег Ефремов, была далека от актерской среды. Более того, одно время папа будущего артиста работал в системе ГУЛАГ, поэтому школьные годы Олег провел на Воркуте, где познакомился с соответствующим контингентом и даже почти сколотил свою банду. К счастью, планам помешало возвращение в Москву.
Ефремов окончил Школу-студию МХАТ, затем несколько лет служил в Центральном детском театре, а к тридцати годам собрал первую труппу будущего «Современника». Успевал Олег Николаевич и играть в кино, мастерски перевоплощаясь в своих киногероев: следователя Подберезовикова, доктора Айболита, таксиста Сашу и полковника Гуляева.
Работа у Олега Ефремова была на первом месте, и родным его внимания очень не хватало. Кроме того, артист периодически увлекался спиртным, что тоже накладывало определенный отпечаток. Официально артист был женат дважды. Сначала на однокурснице Лилии Толмачевой, а потом на Алле Покровской — матери Михаила Ефремова. У Олега Николаевича были и отношения с актрисой Ириной Мазурук, которая родила ему дочь Анастасию.
Олег Ефремов скончался в 2000 году в возрасте 72 лет от рака легких. Болезнь не смогла помешать ему заниматься любимым делом: в МХТ имени Чехова его руководитель приходил с аппаратом, поддерживающим дыхание.
2. Анастасия Ефремова
Внебрачная дочь Олега Николаевича несколько лет жила в семье отца вместе с мачехой и младшим братом. Анастасия Ефремова окончила ГИТИС и надеялась, что попадет в театр к отцу, но тот ей отказал. Несколько лет она занимала пост заведующей литературной части в театре «Эрмитаж»; даже участвовала в съемках сериала «Дни хирурга Мишкина», однако актерская стезя не вызвала у нее такой же страсти — она стала театроведом.
Старший сын Ефремовой Олег планировал выступать на сцене, как и дедушка, но в возрасте 21 года трагически погиб, попав под поезд. Это стало большим ударом, и некоторое время Анастасия искала утешение в алкоголе, а затем снова вышла замуж и родила двоих детей: Ольгу и Викентия. Второй брак представительницы династии тоже завершился разводом. Сегодня самыми родными людьми для Анастасии Ефремовой остаются сын, дочь и брат Михаил, за которого она очень переживает.
3. Михаил Ефремов
Поклонники творчества Михаила Ефремова считают, что тот не просто продолжил актерскую династию, но даже превзошел талант отца. После окончания Школы-студии МХАТ Михаил служил в театре, который возглавлял Олег Николаевич, но в конце 90-х был уволен оттуда из-за пьяной драки. Дальнейшая его театральная карьера развивалась в «Современнике».
С не меньшим успехом Михаил Олегович снимался и в кино. Еще школьником он дебютировал в картине «Дни хирурга Мишкина», а главная роль в подростковой драме «Когда я стану великаном» сделала его одним из самых популярных юных актеров страны. В конце 80-х зрители восхищались образом благородного мстителя Дубровского, которого тоже воплотил Михаил Ефремов. А после выхода в 2000 году мелодраматического сериала «Граница: Таежный роман» на актера посыпались предложения, в том числе от телевизионных продюсеров: одно время Ефремов вел программу «Жди меня» и был членом жюри Высшей лиги КВН.
Многие считают, что от отца Михаил получил не только талант, но и его непростой характер. Скандальные ситуации, связанные с вредными привычками и вспыльчивостью актера, часто обсуждались в СМИ. Кульминацией стала трагедия, которая произошла 8 июня 2020 года: Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер. Артиста приговорили к восьми годам колонии, позже сократив срок на полгода. В апреле 2025-го он вышел по УДО, проведя в заключении 4,5 года. Известно, что к концу года актер вернется к работе в театре.
Михаил Ефремов был несколько раз женат, у него было множество романов. Пятый брак с Софьей Кругликовой оказался самым продолжительным, у супругов трое детей.
4. Никита Ефремов
Старший сын Михаила Олеговича Никита Ефремов родился в результате бурного романа актера с Асей Воробьевой, которая занимала должность литературного редактора в «Современнике». Никита окончил курс Константина Райкина в Школе-студии МХАТ, вошел в труппу театра и около 14 лет выходил на сцену.
Вместе с этим Ефремова-младшего считают самым востребованным актером современного российского кино. На его счету более 70 проектов, среди которых «Лондонград. Знай наших!», «Григорий Р.», «Нулевой пациент», «Библиотекарь» и многие другие. Кстати, в мелодраме «Оттепель», в которой сыграл и его отец, Никита появился в образе своего деда.
Личную жизнь Никита предпочитает не афишировать. Он был женат на Яне Гладких, но брак не продержался и года. Несколько лет назад Ефремов-младший встречался с телеведущей Марией Иваковой. В текущий момент актер предпочитает не афишировать личную жизнь.
Стоит сказать, что семейный порок не обошел Никиту Ефремова стороной. В разных интервью актер признавался, что из-за пагубного пристрастия и неконтролируемых приступов агрессии обращался за помощью к специалистам. Особенно тяжело он переживал арест отца, с которым всегда поддерживал отношения.
5. Николай Ефремов
Средний сын Михаила Ефремова Николай родился в браке артиста с Евгенией Добровольской. Он начал сниматься с 14 лет, после школы поступил в ГИТИС, но в 2023 году имя актера попало в новостные заголовки в связи со скандалом.
Николай выпал из окна третьего этажа дома, где проживал с семьей. Причиной, по слухам, стали алкогольные срывы из-за отсутствия ролей. Врачи доставили артиста в реанимацию с травмой головы, закрытым переломом правого бедра и таза. Состояние оценивали как тяжелое, а прогноз был неутешительным — инвалидность. После ряда операций Николая Ефремова выписали: ему предстояла долгая реабилитация.
Спустя время Николай рассказал журналистам, что испытывает финансовые трудности, и попросил поклонников оказать ему помощь. Сообщалось также, что жена актера Влада вместе с их маленькой дочерью съехала от мужа, поскольку устала от его выходок. В начале января этого года мать Николая, актриса Евгения Добровольская, умерла после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.
6. Вера и Надежда Ефремовы
Напомним, что у Михаила Ефремова есть сын Борис и дочери Вера и Надежда, которые появились на свет в его многолетнем союзе с Софьей Кругликовой. Известно, что самая старшая из дочерей Вера Ефремова в 2023 году поступила в театральный вуз.
Младшая дочь Михаила Ефремова Надежда профессионально занимается танцами. Девушка участвовала в иммерсивном спектакле «Девочка со спичками», одним из постановщиков которого является Мигель.
Летом этого года стало известно, что Надежда поступила в частный университет Hofstra University в Нью-Йорке. Она будет учиться на хореографа.
7. Ольга Ефремова
Внучка Олега Ефремова Ольга тоже пошла по его стопам. Она окончила Щукинское училище и несколько лет служила в Театре имени Вахтангова, после чего вышла замуж за итальянца и уехала за границу. У супругов родился сын Арсений, но брак сохранить не удалось, поэтому Ольга вернулась на родину.
Ольга Ефремова снимается в кино: ее можно увидеть в таких сериалах, как «Метод Фрейда», «Корабль», «Марлен», и предстоящих проектах — «Враг у ворот» и «Неспящие в Сосновке».