Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кинодинастия Ефремовых: судьбы, слава и испытания актерской семьи

Фамилия Ефремовых давно стало символом таланта и драмы. Эта актерская семья пережила и взлеты, и тяжелые испытания, но никогда не теряла связи с искусством
Ольга Чечеватова
Автор Кино Mail
Олег Ефремов в фильме «Три тополя на Плющихе»
Олег Ефремов в фильме «Три тополя на Плющихе»

История династии началась с Олега Ефремова — человека, изменившего советский театр и воспитавшего целое поколение актеров. Его сын Михаил Ефремов стал звездой экрана, но личная жизнь и громкие скандалы затмили творческие достижения. Сегодня дело семьи продолжают внуки, доказывая, что артистическая кровь Ефремовых по-прежнему кипит.

1. Олег Ефремов

Олег Ефремов
Олег Ефремов в роли Максима ПодберезовиковаИсточник: кадр из фильма «Берегись автомобиля»

Семья, в которой родился Олег Ефремов, была далека от актерской среды. Более того, одно время папа будущего артиста работал в системе ГУЛАГ, поэтому школьные годы Олег провел на Воркуте, где познакомился с соответствующим контингентом и даже почти сколотил свою банду. К счастью, планам помешало возвращение в Москву. 

Ефремов окончил Школу-студию МХАТ, затем несколько лет служил в Центральном детском театре, а к тридцати годам собрал первую труппу будущего «Современника». Успевал Олег Николаевич и играть в кино, мастерски перевоплощаясь в своих киногероев: следователя Подберезовикова, доктора Айболита, таксиста Сашу и полковника Гуляева.

Работа у Олега Ефремова была на первом месте, и родным его внимания очень не хватало. Кроме того, артист периодически увлекался спиртным, что тоже накладывало определенный отпечаток. Официально артист был женат дважды. Сначала на однокурснице Лилии Толмачевой, а потом на Алле Покровской — матери Михаила Ефремова. У Олега Николаевича были и отношения с актрисой Ириной Мазурук, которая родила ему дочь Анастасию.

Олег Ефремов скончался в 2000 году в возрасте 72 лет от рака легких. Болезнь не смогла помешать ему заниматься любимым делом: в МХТ имени Чехова его руководитель приходил с аппаратом, поддерживающим дыхание. 

2. Анастасия Ефремова

Михаил Ефремов и Анастасия Ефремова
Михаил Ефремов и Анастасия ЕфремоваИсточник: архивный кадр - соцсети

Внебрачная дочь Олега Николаевича несколько лет жила в семье отца вместе с мачехой и младшим братом. Анастасия Ефремова окончила ГИТИС и надеялась, что попадет в театр к отцу, но тот ей отказал. Несколько лет она занимала пост заведующей литературной части в театре «Эрмитаж»; даже участвовала в съемках сериала «Дни хирурга Мишкина», однако актерская стезя не вызвала у нее такой же страсти — она стала театроведом.

Старший сын Ефремовой Олег планировал выступать на сцене, как и дедушка, но в возрасте 21 года трагически погиб, попав под поезд. Это стало большим ударом, и некоторое время Анастасия искала утешение в алкоголе, а затем снова вышла замуж и родила двоих детей: Ольгу и Викентия. Второй брак представительницы династии тоже завершился разводом. Сегодня самыми родными людьми для Анастасии Ефремовой остаются сын, дочь и брат Михаил, за которого она очень переживает.

3. Михаил Ефремов

Михаил Ефремов
Михаил ЕфермовИсточник: PersonaStars

Поклонники творчества Михаила Ефремова считают, что тот не просто продолжил актерскую династию, но даже превзошел талант отца. После окончания Школы-студии МХАТ Михаил служил в театре, который возглавлял Олег Николаевич, но в конце 90-х был уволен оттуда из-за пьяной драки. Дальнейшая его театральная карьера развивалась в «Современнике».

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов в роли Алексея ЖгутаИсточник: кадр из сериала «Граница. Таежный роман»

С не меньшим успехом Михаил Олегович снимался и в кино. Еще школьником он дебютировал в картине «Дни хирурга Мишкина», а главная роль в подростковой драме «Когда я стану великаном» сделала его одним из самых популярных юных актеров страны. В конце 80-х зрители восхищались образом благородного мстителя Дубровского, которого тоже воплотил Михаил Ефремов. А после выхода в 2000 году мелодраматического сериала «Граница: Таежный роман» на актера посыпались предложения, в том числе от телевизионных продюсеров: одно время Ефремов вел программу «Жди меня» и был членом жюри Высшей лиги КВН. 

Многие считают, что от отца Михаил получил не только талант, но и его непростой характер. Скандальные ситуации, связанные с вредными привычками и вспыльчивостью актера, часто обсуждались в СМИ. Кульминацией стала трагедия, которая произошла 8 июня 2020 года: Ефремов стал виновником ДТП, в результате которого погиб водитель-курьер. Артиста приговорили к восьми годам колонии, позже сократив срок на полгода. В апреле 2025-го он вышел по УДО, проведя в заключении 4,5 года. Известно, что к концу года актер вернется к работе в театре.

Михаил Ефремов был несколько раз женат, у него было множество романов. Пятый брак с Софьей Кругликовой оказался самым продолжительным, у супругов трое детей. 

4. Никита Ефремов

Никита Ефремов
Никита ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Старший сын Михаила Олеговича Никита Ефремов родился в результате бурного романа актера с Асей Воробьевой, которая занимала должность литературного редактора в «Современнике». Никита окончил курс Константина Райкина в Школе-студии МХАТ, вошел в труппу театра и около 14 лет выходил на сцену. 

Никита Ефремов
Никита Ефремов в роли Алексея ВязинцеваИсточник: Кадр из сериала «Нулевой пациент»

Вместе с этим Ефремова-младшего считают самым востребованным актером современного российского кино. На его счету более 70 проектов, среди которых «Лондонград. Знай наших!», «Григорий Р.», «Нулевой пациент», «Библиотекарь» и многие другие. Кстати, в мелодраме «Оттепель», в которой сыграл и его отец, Никита появился в образе своего деда. 

Личную жизнь Никита предпочитает не афишировать. Он был женат на Яне Гладких, но брак не продержался и года. Несколько лет назад Ефремов-младший встречался с телеведущей Марией Иваковой. В текущий момент актер предпочитает не афишировать личную жизнь.

Стоит сказать, что семейный порок не обошел Никиту Ефремова стороной. В разных интервью актер признавался, что из-за пагубного пристрастия и неконтролируемых приступов агрессии обращался за помощью к специалистам. Особенно тяжело он переживал арест отца, с которым всегда поддерживал отношения. 

5. Николай Ефремов

Николай Ефремов
Николай ЕфремовИсточник: PersonaStars

Средний сын Михаила Ефремова Николай родился в браке артиста с Евгенией Добровольской. Он начал сниматься с 14 лет, после школы поступил в ГИТИС, но в 2023 году имя актера попало в новостные заголовки в связи со скандалом. 

Николай Ефремов
Николай Ефремов в роли Николки ТурбинаИсточник: кадр из сериала «Белая Гвардия»

Николай выпал из окна третьего этажа дома, где проживал с семьей. Причиной, по слухам, стали алкогольные срывы из-за отсутствия ролей. Врачи доставили артиста в реанимацию с травмой головы, закрытым переломом правого бедра и таза. Состояние оценивали как тяжелое, а прогноз был неутешительным — инвалидность. После ряда операций Николая Ефремова выписали: ему предстояла долгая реабилитация. 

Спустя время Николай рассказал журналистам, что испытывает финансовые трудности, и попросил поклонников оказать ему помощь. Сообщалось также, что жена актера Влада вместе с их маленькой дочерью съехала от мужа, поскольку устала от его выходок.  В начале января этого года мать Николая, актриса Евгения Добровольская, умерла после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

6. Вера и Надежда Ефремовы

Вера Ефремова
Вера ЕфремоваИсточник: соцсети

Напомним, что у Михаила Ефремова есть сын Борис и дочери Вера и Надежда, которые появились на свет в его многолетнем союзе с Софьей Кругликовой. Известно, что самая старшая из дочерей Вера Ефремова в 2023 году поступила в театральный вуз.

Никита и Вера Ефремовы, фото: пресс-служба
Никита и Вера Ефремовы, фото: пресс-служба

Младшая дочь Михаила Ефремова Надежда профессионально занимается танцами. Девушка участвовала в иммерсивном спектакле «Девочка со спичками», одним из постановщиков которого является Мигель. 

Надежда Ефремова, фото: соцсети
Надежда Ефремова, фото: соцсети

Летом этого года стало известно, что Надежда поступила в частный университет Hofstra University в Нью-Йорке. Она будет учиться на хореографа.

7. Ольга Ефремова

Ольга Ефремова
Ольга ЕфремоваИсточник: Алексей Молчановский

Внучка Олега Ефремова Ольга тоже пошла по его стопам. Она окончила Щукинское училище и несколько лет служила в Театре имени Вахтангова, после чего вышла замуж за итальянца и уехала за границу. У супругов родился сын Арсений, но брак сохранить не удалось, поэтому Ольга вернулась на родину. 

Ольга Ефремова
Ольга Ефремова в роли Жанны НестеровойИсточник: кадр из сериала «Метод Фрейда»

Ольга Ефремова снимается в кино: ее можно увидеть в таких сериалах, как «Метод Фрейда», «Корабль», «Марлен», и предстоящих проектах — «Враг у ворот» и  «Неспящие в Сосновке». 