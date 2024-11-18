С не меньшим успехом Михаил Олегович снимался и в кино. Еще школьником он дебютировал в картине «Дни хирурга Мишкина», а главная роль в подростковой драме «Когда я стану великаном» сделала его одним из самых популярных юных актеров страны. В конце 80-х зрители восхищались образом благородного мстителя Дубровского, которого тоже воплотил Михаил Ефремов. А после выхода в 2000 году мелодраматического сериала «Граница: Таежный роман» на актера посыпались предложения, в том числе от телевизионных продюсеров: одно время Ефремов вел программу «Жди меня» и был членом жюри Высшей лиги КВН.