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Деми Мур высказалась о крупных планах своих ягодиц в фильме «Субстанция»

62-летняя актриса призналась, что ее бесит эта сцена
Кадр из фильма «Субстанция»
Кадр из фильма «Субстанция»

Американская актриса и бывшая фотомодель Деми Мур высказалась о крупных планах ягодиц в фильме «Субстанция». Соответствующее интервью опубликовано на сайте глянцевого журнала Elle.

Речь идет о сцене, где 62-летняя знаменитость предстает перед зеркалом в ванной комнате полностью обнаженной. Тогда оператор снимал актрису снизу и зафиксировал крупным планом ее ягодицы.

«Это просто, фу, меня это бесит до чертиков», — заявила она.

Однако, несмотря на раздражающую ее сцену, Мур не просила ничего менять в процессе монтажа. «Я не просила никаких изменений, потому что знала, что это нужно ради чего-то более важного, чем я», — призналась собеседница издания.

Ранее Деми Мур рассказала о неуверенности в своем теле во время откровенных фотосессий.