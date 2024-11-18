Дженнифер Лопез показала фигуру в сияющем «голом» платье

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопез продемонстрировала фигуру в сияющем «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
55-летняя Дженнифер Лопез стала гостьей церемонии вручения премии Governors Awards 2024, которая состоялась 17 ноября в Лос-Анджелесе. Для светского мероприятия актриса выбрала полупрозрачное макси-платье с глубоким декольте, украшенное стразами. Артистка дополнила свой образ серебристым клатчем, серьгами с бриллиантами и кольцом. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовым блеском, а стилисты уложили волосы в локоны.
Среди гостей мероприятия также были Деми Мур, Николь Кидман, Анджелина Джоли с сыном Ноксом, Дженнифер Лоуренс, Памела Андерсон, Эль Фаннинг и другие знаменитости.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с сыном от Брэда Питта.