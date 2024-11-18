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Дженнифер Лопез показала фигуру в сияющем «голом» платье

Певица вышла в свет в сияющем полупрозрачном платье

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопез продемонстрировала фигуру в сияющем «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

55-летняя Дженнифер Лопез стала гостьей церемонии вручения премии Governors Awards 2024, которая состоялась 17 ноября в Лос-Анджелесе. Для светского мероприятия актриса выбрала полупрозрачное макси-платье с глубоким декольте, украшенное стразами. Артистка дополнила свой образ серебристым клатчем, серьгами с бриллиантами и кольцом. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовым блеском, а стилисты уложили волосы в локоны.

Среди гостей мероприятия также были Деми МурНиколь КидманАнджелина Джоли с сыном Ноксом, Дженнифер ЛоуренсПамела Андерсон, Эль Фаннинг и другие знаменитости.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет с сыном от Брэда Питта.