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Деми Мур высмеяли за выход в мини-платье

Актриса Деми Мур появилась на кинопремии в мини-платье
Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Голливудскую актрису Деми Мур раскритиковали за выход в мини-платье. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

62-летняя Деми Мур появилась на красной дорожке премии Governors Awards 2024, которая прошла 17 ноября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном мини-платье Givenchy с асимметричным подолом. Звезда дополнила его туфлями на каблуках, массивными серьгами, колье с бриллиантами, браслетом и кольцом. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Читатели Daily Mail не оценили образ актрисы.

«Ужасное платье», «Обвисшая кожа на руках. Надо было лучше одеться», «Стилиста нужно уволить», «Деми выглядит так, будто только что вышла из душа и пришла на церемонию в полотенце», — писали интернет-пользователи в комментариях.