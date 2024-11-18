Кевин Смит анонсировал «Догму 2» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном

Тот рассказал, что приступил к разработке продолжения, несмотря на опасения, что сиквел может только испортить историю. Постановщик уверен, что «нашел, как подойти к этому», и анонсировал возвращение Бена Аффлека и Мэтта Дэймона — как минимум в качестве камео (эпизодическая роль известного человека в кино или спектакле). Хотя Смит рассчитывает на большее, чем просто камео, заявляя, что обе звезды ему должны, поскольку именно он приложил руку к тому, чтобы продвинуть на киностудии сценарий будущего фильма «Умница Уилл Хантинг» (американская драма 1997 года, снятая Гасом Ван Сентом по сценарию Бена Аффлека и Мэтта Дэймона). За сценарий «Умницы Уилла Хантинга» друзья-актеры получили «Оскар», вторую статуэтку картине тогда принесла номинация «Лучшая мужская роль второго плана», ее вручили Робину Уильямсу.