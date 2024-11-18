Кевин Смит анонсировал «Догму 2» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном

Через четверть века после выхода фильма «Догма» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в роли проштрафившихся ангелов, отправленных на Землю, создатель картины задумался о продолжении культовой ленты. Об этом пишет Deadline со ссылкой на заявление самого режиссера и сценариста Кевина Смита.
Тот рассказал, что приступил к разработке продолжения, несмотря на опасения, что сиквел может только испортить историю. Постановщик уверен, что «нашел, как подойти к этому», и анонсировал возвращение Бена Аффлека и Мэтта Дэймона — как минимум в качестве камео (эпизодическая роль известного человека в кино или спектакле). Хотя Смит рассчитывает на большее, чем просто камео, заявляя, что обе звезды ему должны, поскольку именно он приложил руку к тому, чтобы продвинуть на киностудии сценарий будущего фильма «Умница Уилл Хантинг» (американская драма 1997 года, снятая Гасом Ван Сентом по сценарию Бена Аффлека и Мэтта Дэймона). За сценарий «Умницы Уилла Хантинга» друзья-актеры получили «Оскар», вторую статуэтку картине тогда принесла номинация «Лучшая мужская роль второго плана», ее вручили Робину Уильямсу.
«Догма» —провокационная комедия на религиозную тему, вышедшая в 1999 году. По сюжету сотрудница абортария в исполнении Линды Фиорентино («Люди в черном») отправляется в путешествие с двумя бездельниками — Джеем и Молчаливым Бобом (его сыграл сам режиссер), — чтобы остановить падших ангелов Локи (Мэтт Дэймон) и Бартлби (Бен Аффлек) от вхождения в рай.
Героям помогают 13-й апостол (его удалили из Библии, потому что он темнокожий) в исполнении Криса Рока («Все или ничего»), Муза в исполнении Сальмы Хайек («Фрида»). Алан Рикман («Реальная любовь») неотразим в роли харизматичного Метатрона, а Джейсон Ли («Сердцеедки») сыграл темного ангела Азраила.
Кевин Смит — 54-летний американский режиссер, актер и автор сценариев, создатель кинокомпании View Askew Productions, продюсирующий все картины Смита, а также автор комиксов. Наиболее известным его фильмом и стала «Догма» 25 лет назад.
Также во франшизу, в которой фигурируют Джей и Молчаливый Боб, входят «Клерки» (1994), «Тусовщики из супермаркета» (1995), «В погоне за Эми» (1997), «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» (2001), «Клерки 2» (2006), «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка» (2019) и «Клерки 3» (2022). Действие всех картин Смита происходит в его родном штате Нью-Джерси и объединяется присутствием тех самых харизматичных персонажей — Джея (его везде играет Джейсон Мьюз) и Молчаливого Боба.
Примечательно, что ранее Смит говорил, что продюсер Харви Вайнштейн обращался к нему с предложением снять «Догму 2», но режиссер отказался. Сам постановщик несколько лет назад заявлял: «Я не думаю, что нам нужна “Догма 2”, на данный момент мы не собираемся рассматривать какие-либо религиозные фильмы».