Жена Прилучного снялась в платье с высоким разрезом

Жена артиста Павла Прилучного, актриса Зепюр Прилучная-Брутян, снялась в платье с высоким разрезом. Знаменитость выложила фото и видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
28-летняя Зепюр Брутян предстала перед камерой в черном макси-платье с открытой спиной и высоким разрезом, которое было украшено цветами. Актриса также надела длинные перчатки, массивные серьги, кольца и туфли на каблуках. Знаменитости сделали высокий пучок с прядями у лица и макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный познакомились во время съемок сериала «В клетке» и поженились в августе 2022 года. В апреле 2023-го актриса родила их общего сына Микаэля. У Прилучного также есть сын Тимофей и дочь Мия от артистки Агаты Муцениеце.
Ранее сообщалось, что жена Павла Прилучного снялась в бикини на яхте.