Жена Прилучного снялась в платье с высоким разрезом

28-летняя Зепюр Брутян предстала перед камерой в черном макси-платье с открытой спиной и высоким разрезом, которое было украшено цветами. Актриса также надела длинные перчатки, массивные серьги, кольца и туфли на каблуках. Знаменитости сделали высокий пучок с прядями у лица и макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.