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Звезда «9 роты» улетел с семьей из России

Актер Алексей Чадов показал фото с отдыха на Мальдивах
Звезда "9 роты" улетел с семьей из России
Звезда "9 роты" улетел с семьей из РоссииИсточник: Газета.Ру

Звезда фильма «9 рота» Алексей Чадов улетел с семьей из России. Актер позировал с дочерью в бассейне на Мальдивах и поделился в соцсетях кадрами, снятыми женой.

«И вас с добрым утром. Садимся за стол. Романтик с дочкой», — отметил артист.

Чадов в 2021 году перестал скрывать свой роман с преподавателем по йоге и медитации Лейсан Галимовой. Актер тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с возлюбленной, но не хотел это афишировать. Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он также отметил, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы.

В 2023 году пара поженилась, а в июне 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. И в сентябре супруги объявили о рождении девочки, которую назвали Айя.

Первой женой Чадова была актриса Агния Дитковските. Во время съемок фильма «Жара» у них завязался роман, а через три года они расстались. Позже артисты возобновили отношения и в 2012 году поженились. 5 июня 2014 года у них родился сын, которого они назвали Федором, однако через год после этого события пара развелась.

Ранее Диана Арбенина улетела из России на родину.