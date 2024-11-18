Звезда «9 роты» улетел с семьей из России

Чадов в 2021 году перестал скрывать свой роман с преподавателем по йоге и медитации Лейсан Галимовой. Актер тогда признался, что несколько лет состоит в отношениях с возлюбленной, но не хотел это афишировать. Первый брак научил артиста беречь личную жизнь от лишнего внимания. Он также отметил, что его избранница очень умная женщина, с которой можно поговорить на любые темы.