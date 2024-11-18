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«Русская девушка» Джонни Деппа выложила фото в крошечном бикини

Предполагаемая возлюбленная актера Джонни Деппа Юлия снялась в откровенном образе
«Русская девушка» Джонни Деппа выложила фото в крошечном бикини
«Русская девушка» Джонни Деппа выложила фото в крошечном бикиниИсточник: Газета.Ру

Модель Юлия Власова, которую СМИ называют «русской девушкой Джонни Деппа», продемонстрировала фигуру в купальнике. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Юлия Власова была запечатлена в черном крошечном бикини, которое было украшено цветами. Девушка также надела серьги, кафф и цепочку. Модель позировала с распущенными волосами и без косметики.

В июле Джонни Деппа заметили с Юлией Власовой в Лондоне. Их сфотографировали во время вылета с вертолетной площадки. Известно, что девушка из России, сейчас работает в Европе. У нее есть собственный салон красоты в Праге.

Позже Юлия Власова впервые рассказала про роман с Джонни Деппом. Модель заявила, что их знакомство произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Девушка призналась, что считает актера весьма «интересным, загадочным и непредсказуемым».

В конце августа Власова выложила совместные фотографии с голливудским актером. Модель намекнула, что между ними только дружба, несмотря на то, что на снимке Джонни Депп обнимал девушку.

«Мой дорогой друг. Не верьте всему, что видите в интернете», — написала Власова.

Ранее сообщалось, что Власова предположила, что Джонни Депп заинтересован в поездке в Россию.