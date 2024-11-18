В ленте «Забытая мелодия для флейты» Эльдар Александрович показывает нам любовный треугольник, в котором задействованы высокопоставленный чиновник, его жена и простая медсестра. Главный герой в исполнении Леонида Филатова ненавидит свою работу и пытается излить то, что у него накопилось за долгие годы. Однажды он влюбляется в Лиду (Татьяна Догилева), но боится признаться во всем жене (Ирина Купченко) и продолжает жить во лжи. Леонид понимает, что может вылететь с насиженного места и стать как все, поэтому наступает на горло собственной песне.