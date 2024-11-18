Эльдар Александрович Рязанов известен прежде всего как автор таких нетленок, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Карнавальная ночь». Эти фильмы хотя бы мельком видел каждый, а фразы из них прочно вошли в обиход. Впрочем, как и некоторые саундтреки, автором которых выступил сам Рязанов.
А ведь у именитого кинематографиста множество других работ, достойных внимания. В день рождения Эльдара Александровича мы решили рассказать о картинах, которые не так популярны, как его хиты. Все они разные, но объединяет их одно — каждая заставляет задуматься о важном.
1. «Весенние голоса» (1955)
Слава и признание к Эльдару Рязанову пришли с выходом в 1956 году новогодней ленты «Карнавальная ночь». Но мало кто знает, что за год до этого режиссер снял первое в Советском Союзе экспериментальное игровое широкоформатное кино. Фильм-ревю «Счастливая юность» был поставлен совместно с Сергеем Гуровым. В прокат в декабре 1955 года он вышел под другим названием — «Весенние голоса».
Главные роли в музыкальной ленте сыграли Владимир Сальников и Надежда Румянцева, будущая звезда «Девчат». Фильм рассказывает о событиях, произошедших на V Всесоюзном смотре художественной самодеятельности трудовых резервов СССР. Главные герои Володя, Нина и Тигран по сюжету конструируют телевизор, на экране которого, сменяя друг друга, проходят выступления творческих коллективов. Историю венчает бал молодежи в Георгиевском зале Кремля.
2. «Человек ниоткуда» (1961)
«Человек ниоткуда» — сатирический фильм Эльдара Рязанова, сценарий которого неоднократно переписывался, а сцены несколько раз переснимали. Лента прошла многоступенчатую цензуру и все равно практически сразу была снята с проката, так как не понравилась властям и получила разгромные рецензии. Фантастическую комедию вернули в кинотеатры только в 1988 году, после решения Госкино СССР о снятии запрета на него.
В центре сюжета фильма 1961 года — молодой антрополог Поражаев, который привозит в Москву дикаря из племени тапи. В столице Чудак (так зовут аборигена) попадает в нелепые ситуации, из которых его вызволяет друг-ученый. Но что же в этой истории не понравилось руководству страны? Дело в том, что картина показывает советскую действительность глазами иностранца — со всеми изъянами и спорными моментами.
Кстати, в фильме «Человек ниоткуда» Сергей Юрский и Анатолий Папанов впервые сыграли главные роли.
3. «Дайте жалобную книгу» (1965)
Говоря о фильмах Эльдара Рязанова, нельзя не отметить «Дайте жалобную книгу». События в лирической комедии разворачиваются в ресторане «Одуванчик» — злачном общепите без сервиса и нормальной еды. Поправить репутацию «Одуванчика» вызывается журналист, который влюбляется в директора заведения Татьяну и помогает сделать из забегаловки приличное место.
Чем так хороша картина? Во-первых, в ней снялась легендарная тройка Трус, Балбес и Бывалый (Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов), получившая известность благодаря комедиям Леонида Гайдая. Во-вторых, Эльдар Рязанов внедрил съемку скрытой камерой — многие обыватели даже не подозревали, что принимают участие в создании кино.
В-третьих, фильм «Дайте жалобную книгу», очевидно, послужил вдохновением для популярного шоу «На ножах», премьера которого состоялась в 2016 году. Там шеф Константин Ивлев тоже берется за убыточные заведения и превращает их в места притяжения клиентов. Так что, если вы фанат этого проекта, то комедия Эльдара Александровича точно придется вам по душе.
4. «Забытая мелодия для флейты» (1987)
«Забытая мелодия для флейты» — первый фильм Эльдара Рязанова, снятый после провозглашения в СССР политики гласности. Если раньше картины режиссера, затрагивающие остросоциальные темы, проходили через цензуру, то с 1987 года он смог открыто говорить о вещах, которые его беспокоили.
В ленте «Забытая мелодия для флейты» Эльдар Александрович показывает нам любовный треугольник, в котором задействованы высокопоставленный чиновник, его жена и простая медсестра. Главный герой в исполнении Леонида Филатова ненавидит свою работу и пытается излить то, что у него накопилось за долгие годы. Однажды он влюбляется в Лиду (Татьяна Догилева), но боится признаться во всем жене (Ирина Купченко) и продолжает жить во лжи. Леонид понимает, что может вылететь с насиженного места и стать как все, поэтому наступает на горло собственной песне.
«Забытая мелодия для флейты» пролила свет на целый ряд проблем, особенно характерных для того периода истории нашей страны: коррупция, нищета простых советских граждан и превосходство правящей элиты. В фильме присутствуют и другие приметы времени: упоминаются ветераны Афганской войны и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
5. «Предсказание» (1993)
«Предсказание» называют самым мрачным фильмом Эльдара Рязанова. Он вышел на экраны в 1993 году. События в триллере разворачиваются в начале 90-х, а в центре сюжета — известный писатель, которому привокзальная цыганка нагадала, что он умрет через 24 часа. Главные роли в «Предсказании» сыграли Олег Басилашвили и француженка Ирен Жакоб.
Фильм очень многогранный, поэтому, говоря о жанре, можно упомянуть и триллер, и мелодраму, а также детектив и мистику. Сам Рязанов охарактеризовал свое творение как притчу. Стоит сказать, что в момент производства картины режиссер переживал тяжелый кризис, связанный со смертью его второй жены Нины Григорьевны Скуйбиной. Сам маэстро скончался в 2015 году на 89-ом году жизни.