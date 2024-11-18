Звезда «Жизни по вызову» ждет ребенка от режиссера Сарика Андреасяна

Звезда «Жизни по вызову» Лиза Моряк ждет ребенка от режиссера Сарика Андреасяна. Актриса объявила о беременности в соцсетях.
«Для одного секрета нужны двое, но есть секреты, которыми хочется делиться. Быть мамой и папой — это большое счастье и большая ответственность, к которой мы готовы и от которой получаем большое наслаждение. Все успехи, победы и любовь приобретают более глубокий смысл, когда рядом есть дети. Ждем, когда ты появишься на свет, наш уже любимый малыш», — написала артистка.
Знаменитость недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь Элизабет.
Андреасян и Моряк познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда продюсер был женат. Их роман начался уже после развода, однако актриса переживала, что ее все равно будут называть разлучницей. По признанию режиссера, его расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым, и они сохранили общение только ради общих сыновей Марка и Мартина.