Картина удачно сочетает фееричный юмор с экшн-сценами, приправляя действо отсылками к поп-культуре 70-х. Особого внимания в картине заслуживают сцены с рэп-исполнителем Снуп Доггом и номер Уилсона, где он исполняет трек Don’t Give Up on Us.