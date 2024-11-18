Стоит добавить, что Оуэн Уилсон и Уэс Андерсон познакомились еще в студенческие годы и до сих пор остаются близкими друзьями. Их творческий союз начался в 1996-м с фильма «Бутылочная ракета», где Оуэн не только сыграл одну из главных ролей, но и поучаствовал в качестве сценариста. Позже актер снялся в других картинах Андерсона — «Семейка Тененбаум», «Водная жизнь» и «Французский вестник».