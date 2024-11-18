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Топ-5 самых уморительных комедий с Оуэном Уилсоном

18 ноября звезде голливудских комедий исполнилось 56 лет. Собрали пятерку картин с Оуэном Уилсоном
Оуэн Уилсон
Оуэн УилсонИсточник: afisha.ru

Оуэн Уилсон стал одним из ярчайших комедийных актеров своего поколения. И в первых своих фильмах, и в кассовых хитах ему всегда удавалось смешить и удивлять зрителя. В честь дня рождения артиста выбрали пять его лучших комедий, которые гарантированно помогут скрасить серые осенние будни.

5. «Образцовый самец»

Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон в роли Хенсэла Источник: кадр из фильма «Образцовый самец»

Разобранная на мемы сатирическая комедия Бена Стиллера «Образцовый самец» погружает зрителей в гротескный мир высокой моды. Уилсон в фильме сыграл Хенсэла — дерзкого и самоуверенного конкурента Дерека Зуландера, которого изобразил сам Стиллер. Их противостояние на подиуме превращается в абсурдное и невероятно смешное приключение. 

Образ самовлюбленного и крайне эксцентричного манекенщика с первых секунд врезается в память, а дуэт Бена и Оуэна в очередной раз доказывает, что эти два хулигана отлично спелись. Наконец, лента блестяще высмеивает стереотипы об индустрии моды и изобилует колкими шутками.

4. «Старски и Хатч»

Бен Стиллер, Оуэн Уилсон
Бен Стиллер, Оуэн Уилсон в роли Старски и ХатчаИсточник: кадр из фильма «Старски и Хатч»

Уилсона и Стиллера можно увидеть и в фильме Тодда Филлипса «Старски и Хатч» — ремейке и одновременно пародии на одноименный сериал про полицейских, популярный в 1970-х. Оуэн Уилсон играет Хатча — импульсивного и безответственного копа, противоположного дотошному и принципиальному Старски (Стиллер). Вместе парочка пытается раскрыть крупное преступление, попутно сталкиваясь с курьезными ситуациями. 

Картина удачно сочетает фееричный юмор с экшн-сценами, приправляя действо отсылками к поп-культуре 70-х. Особого внимания в картине заслуживают сцены с рэп-исполнителем Снуп Доггом и номер Уилсона, где он исполняет трек Don’t Give Up on Us.

3. «Незваные гости»

Оуэн Уилсон и Винсом Вон
Оуэн Уилсон и Винсом Вон в роли Джереми и Джона Источник: кадр из фильма «Незваные гости»

Тройку лидеров в нашем топе открывает романтическая комедия с Оуэном Уилсоном и Винсом Воном в главных ролях. «Незваные гости» стали одной из самых кассовых картин 2005 года, собрав в прокате более 200 миллионов долларов. Двое закадычных друзей-авантюристов Джон и Джереми под разными легендами и вымышленными именами любят проникать на чужие свадьбы, чтобы знакомиться и заводить интрижки с девушками. Бесконечные аферы кончаются, когда Джон в исполнении Оуэна неожиданно влюбляется в сестру одной из невест — Клэр (Рэйчел Макадамс). 

Живой темп повествования и динамика игры в «Незваных гостях» дарят зрителям изрядную порцию хорошего настроения. Нетрудно догадаться, что за Уилсоном после этой комедии закрепилась репутация мастера ромкомов.

2. «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»

Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон и Джейсон Шварцман
Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон и Джейсон Шварцман в роли Питера, Френсиса и Джека Источник: кадр из фильма «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники»

Второе место в нашем топе достается трагикомедии Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники». Лента повествует о братьях Уитман, которые после смерти отца решают отправиться в путешествие по Индии. Там они надеются восстановить отношения и обрести духовное просветление. 

Оуэн Уилсон в роли Френсиса, старшего из трех братьев, стремится к лидерству. Но несмотря на свое желание всех контролировать, герой актера искренне хочет сблизиться с членами своей семьи. Каждая сцена этого фильма оформлена в типичном для режиссера визуальном стиле, а трио братьев вызывает одновременно и смех, и слезы. 

Пожалуй, именно в этой картине Уилсону удалось раскрыть свой потенциал в полной мере: актер тонко балансирует между комедией и драмой, заставляя зрителя испытывать целую палитру эмоций. В картине также снялись Эдриан Броуди и Джейсон Шварцман.

Стоит добавить, что Оуэн Уилсон и Уэс Андерсон познакомились еще в студенческие годы и до сих пор остаются близкими друзьями. Их творческий союз начался в 1996-м с фильма «Бутылочная ракета», где Оуэн не только сыграл одну из главных ролей, но и поучаствовал в качестве сценариста. Позже актер снялся в других картинах Андерсона — «Семейка Тененбаум», «Водная жизнь» и «Французский вестник».

1. «Шанхайский полдень»

Джеки Чан и Оуэн Уилсон
Джеки Чан и Оуэн Уилсон в роли Чона Ванга и Роя О’БэннонаИсточник: кадр из фильма «Шанхайский полдень»

На первом месте нашего хит-парада — «Шанхайский полдень», уникальный сплав боевика, комедии и вестерна. Лента, ставшая международным хитом, предложила зрителям необычный дуэт, состоящий из Джеки Чана и Оуэна Уилсона. Именно благодаря актерской химии и искрометному юмору ленту можно по праву считать одной из самых ярких голливудских комедий нулевых. 

В центре сюжета Рой О’Бэннон (Оуэн Уилсон) — обаятельный, но не очень успешный ковбой-аферист, который становится напарником китайского воина Чона Ванга (Джеки Чан). Вместе они должны спасти похищенную принцессу (Люси Лью). На фоне пустынных просторов Дикого Запада герои попадают в разные передряги, борются с врагами и учатся понимать друг друга, преодолевая культурный барьер. 

Фильм в мировом прокате собрал почти 100 миллионов долларов, а его успех привел к выходу сиквела «Шанхайские рыцари», где Джеки и Оуэн радуют зрителей своими новыми приключениями. «Шанхайский полдень» остается одной из самых ярких работ в карьере американского актера. Однозначная рекомендация для просмотра всем, кто ищет легкое, задорное и увлекательное кино на вечер. 