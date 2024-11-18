Тейлор Лотнер заявил, что «Сумерки» закончились неправильно

Поклонники оказались в восторге от шутки Лотнера. «Он победил этот тренд», «Тейлор! Это была ошибка», «Это сделало мой год», — пишут пользователи сети под опубликованным роликом Тейлора. Некоторые, правда, вспомнили, что они изначально из «команды Эдварда», но, тем не менее, оценили шутку.