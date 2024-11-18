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Тейлор Лотнер заявил, что «Сумерки» закончились неправильно

Звезда фильма «Сумерки» пошутил о том, как на самом деле должна была закончиться вампирская сага
Сумерки. Сага. Затмение
Сумерки. Сага. Затмение

Кажется, те самые мемы на тему «Что, если бы в конце Белла выбрала Джейкоба...» дошли и до звезды фильма «Сумерки» Тейлора Лотнера, сыгравшего роль оборотня, безответно влюбленного в персонажа Кристен Стюарт.

В личном блоге актер опубликовал шуточное видео и признался, как, по его мнению, на самом деле должна была закончиться вампирская сага.

«Если честно, к черту Эдварда. Белла должна была остаться с Джейкобом», — написал Лотнер под кадром из фильма.

Поклонники оказались в восторге от шутки Лотнера. «Он победил этот тренд», «Тейлор! Это была ошибка», «Это сделало мой год», — пишут пользователи сети под опубликованным роликом Тейлора. Некоторые, правда, вспомнили, что они изначально из «команды Эдварда», но, тем не менее, оценили шутку.