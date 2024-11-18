Ариана Гранде пришла на премьеру фильма в наряде из 600 тысяч бусин

Для данного мероприятия 31-летняя исполнительница надела нежное платье в клетку, украшенное 600 тысячами трехгранных бусин и 50 тысячами розовых кристаллов. По данным издания, на изготовление такого наряда 50 специалистов потратили более 6 тысяч часов.