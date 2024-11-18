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Ариана Гранде пришла на премьеру фильма в наряде из 600 тысяч бусин

Туфли актрисы также были покрыты сияющими кристаллами

Американская певица и актриса Ариана Гранде пришла на премьеру фильма «Злая» в наряде, расшитом 600 тысячами бусин. Соответствующий материал публикует Page Six.

Для данного мероприятия 31-летняя исполнительница надела нежное платье в клетку, украшенное 600 тысячами трехгранных бусин и 50 тысячами розовых кристаллов. По данным издания, на изготовление такого наряда 50 специалистов потратили более 6 тысяч часов.

Помимо этого, туфли Гранде были покрыты четырьмя тысячами кристаллов Swarovski. Образ знаменитости дополнили короткие перчатки из аналогичного материала и бант для волос.

Ранее в ноябре внешность Арианы Гранде на фото папарацци раскритиковали в сети. Певица вышла на публику в нежно-розовом мини-платье с рукавами-фонариками.