Анна Цуканова-Котт воссоединилась с отцом в Венеции

«Вы не поверите, но это мой родной отец. Ему было 19 лет, когда я родилась… Мы не виделись пять лет, потому что он живет в Вашингтоне. Скажите, мы похожи? Выглядим, как брат и сестра. Короче, папа крутой, молодо выглядит. Он обожает искусство. Сам художник, делает картины из тканей», — рассказала артистка.