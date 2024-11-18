Актриса Анна Цуканова-Котт воссоединилась с отцом в Венеции. Звезда призналась, что они не виделись пять лет, и опубликовала редкое фото с родителем в личном блоге.
«Вы не поверите, но это мой родной отец. Ему было 19 лет, когда я родилась… Мы не виделись пять лет, потому что он живет в Вашингтоне. Скажите, мы похожи? Выглядим, как брат и сестра. Короче, папа крутой, молодо выглядит. Он обожает искусство. Сам художник, делает картины из тканей», — рассказала артистка.
Знаменитость приехала на встречу с отцом вместе с сыном, которого родила в 19 лет. Цуканова-Котт отмечала, что Михаил выглядит старше своего возраста, и многие воспринимают их как супругов или как брата и сестру. По словам актрисы, все, кто видят их вместе впервые, не верят, что они настолько близкие родственники.
Артистка родила первенца от кинорежиссера Александра Котта. Она говорила, что мечтала стать молодой матерью, чтобы быть на одной волне с ребенком. У знаменитости также есть шестилетняя дочь, которую зовут Лея. Цуканова-Котт вышла замуж за отца своих детей только в 2019 году. Супруги приехали в московский ЗАГС в джинсах и белых футболках и официально зарегистрировали отношения.