Популярный детский киножурнал радует юных зрителей забавными и поучительными историями с 1974 года. Сергей Лазарев, Ольга Кузьмина, Александр Лойе и другие звезды начинали карьеру под руководством Бориса Грачевского. Расскажем, кто после «Ералаша» смог закрепиться в большом кино и на телевидении.
1. Владимир Сычев
Знаток «бразильской системы» Владимир Сычев рос хулиганом. В исправительных целях будущую звезду отправили в пионерский лагерь, где на Владимира обратили внимание представители «Ералаша». Съемочная площадка киножурнала стала для Сычева вторым домом. Окончив школу, Владимир даже поступил в ГИТИС, но путь к кино у него получился извилистым.
Сычев связался с криминалом и даже был ранен во время бандитских разборок. Но актер смог вернуться на экраны. Сначала Владимиру давали лишь эпизодические роли, а затем стали предлагать более колоритных персонажей. Работы в «Физруке», «Ресторане по понятиям» и «Бедном олигархе» закрепили его успех. Добавим, что Сычев женат во второй раз. Его избранница Алеся Великанова подарила ему двух дочерей Анну и Марию.
2. Александр Лойе
Рыжеволосый Александр Лойе был одним из самых ярких актеров «Ералаша», а его коронное «Научи меня плохому» стало мемом. Юному артисту прочили прекрасную карьеру, однако после ссоры с Борисом Грачевским Саша переключился на рекламу.
Лойе окончил актерский факультет и вернулся в кино в 2001 году: сериал Next, где его партнером выступил Александр Абдулов, завоевал большую популярность. Потом у звезды «Ералаша» было несколько ролей второго плана, за которыми последовал очередной перерыв. В 2022-м на экраны вышел фильм Антона Богданова «Иван Семенов: Школьный переполох», где зрители снова увидели Лойе, но не узнали. Внешность актера претерпела изменения — от рыжей шевелюры почти ничего не осталось.
3. Наталья Чистякова-Ионова
Одна из немногих звезд «Ералаша», кто целенаправленно проходил кастинг — это Наталья Ионова (Глюк'Ozа). В детстве она решила стать актрисой и, чтобы попасть на прослушивание, была готова отстоять многочасовую очередь. Ионовой посчастливилось сняться в нескольких выпусках, самым известным из которых стал эпизод про поганки. Однако впоследствии Наташа выбрала музыку.
После знакомства с Максимом Фадеевым Ионова взяла псевдоним Глюкоза и стала выступать на сцене. В последнее время имя артистки упоминается в связи с громкими скандалами. Ее странное поведение на одном из концертов стало поводом для обсуждения и сплетен, а бывший продюсер заявил о перезапуске проекта «Глюкоза» без участия в нем Чистяковой-Ионовой.
Добавим, что певица периодически появляется в кино. Самым ярким ее проектом стала франшиза «Бабушка легкого поведения». Наталья замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, у пары две дочери — Лидия и Вера. Старшая, к слову, тоже снялась в одной из серий «Ералаша».
4. Анна Цуканова-Котт
С профессией Анна Цуканова-Котт определилась еще в детстве, когда пошла в театральную студию, где ее и заметил Грачевский. Юная актриса, выразительный образ которой сразу же врезается в память, снялась в 17 выпусках «Ералаша», причем часто ее партнером выступал Александр Головин, который тоже превратился в настоящую звезду.
Новый виток популярности Цукановой-Котт принес сериал «Восьмидесятые», где она сыграла влюбленную в Ваню Смирнова девушку. Анна много снималась в проектах своего мужа — режиссера Александра Котта, в браке с которым более 18 лет. У супругов есть сын Михаил.
5. Ольга Кузьмина
Звезда «Кухни» и голос «Чебурашки» тоже начинала с «Ералаша». Ольга Кузьмина снялась в нескольких выпусках в нулевые. Поступить во ВГИК у актрисы не получилось, поэтому она стала студенткой факультета культурологии Государственной Академии славянской культуры. Однако случай привел Кузьмину сначала на театральные подмостки, а затем в ГИТИС.
Внимание режиссеров Ольга привлекла не сразу, а из-за череды отказов будущая звезда едва не упала духом. Роль официантки Насти в ситкоме «Кухня» и его продолжениях стала прорывной. После сериала копилка работ актрисы пополнилась проектами «Ивановы-Ивановы» и «Вася не в себе».
Кузьмина замужем за Евгением Апанасевичем, у супругов осенью 2023 года родилась дочь Мира-Мария. Пара воспитывает сына актрисы от первого брака.
6. Павел Кассинский
Сына народного артиста Романа Карцева запомнили по культовому эпизоду «Ералаша», где его герой поглощал на спор 50 эклеров. В реальности их было около 20, но этого хватило, чтобы Павел надолго потерял тягу к сладкому.
Павел Кассинский не получил актерского образования, зато ему удалось засветиться в сериалах «Солдаты», «СашаТаня», «Жуки» и других. Играет Павел в основном хулиганов и бандитов. Известно также, что артист участвует в театральных постановках и в составе труппы гастролирует по стране.
7. Фёдор Стуков
Больше всего рыжеволосый мальчуган Фёдор Стуков запомнился поклонникам юмористического сборника в эпизоде про «зайца», который неудачно прикинулся итальянским туристом. Фёдор снялся в шести выпусках «Ералаша», причем появился в журнале и в нулевые, изобразив папу одного из героев.
Роли Фёдора Стукова в киножурнале не были для него дебютом. В начале 80-х Фёдора пригласили в мини-сериал Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Он также сыграл Иришку в лирической комедии Никиты Михалкова «Родня».
Окончив Щукинское училище, Федор попробовал себя в качестве театрального актера, а потом начал строить карьеру на телевидении. Стуков вел шоу «Лего-го!», «До 16 и старше…», «За стеклом», но вскоре оказался по ту сторону камеры. Среди режиссерских работ Фёдора — «Физрук», «Восьмидесятые», «Ивановы-Ивановы», «Дылды» и другие.
8. Александр Комлев
Впервые на съемочной площадке «Ералаша» Александр Комлев оказался в пятилетнем возрасте. Героя юного артиста в сборнике звали Витя Кипятков, и он все время попадал в анекдотические ситуации. Из киножурнала Саша уходил уже подростком. В 1999 году он окончил актерский курс ВГИКа, но роли в сериалах и кино ему предлагали эпизодические.
Впоследствии Комлев нашел свое призвание в качестве актера дубляжа. Его голосом говорят герои «Мальчишника в Вегасе», франшизы «Гарри Поттер», «Шрека», «Спасателей Малибу» и других фильмов.
9. Сергей Лазарев
Известный эстрадный исполнитель снялся всего в одном эпизоде «Ералаша» — о стеснительном мальчике, который влюблен в одноклассницу. Кроме того, голос Сергея Лазарева в составе ансамбля «Непоседы» можно услышать в главной песне киножурнала «Мальчишки и девчонки».
Лазарев окончил Школу-студию МХАТ и, хотя его сердце отдано музыке, периодически мелькает в кино. В 2023-м, например, на экраны вышел комедийный фильм «Иван Васильевич меняет все!», где он сыграл придворного певца.
Сергей Лазарев успевает не только гастролировать и записывать новые хиты, но и сниматься в музыкальных шоу в роли ведущего или члена жюри. Среди наиболее известных — «Дуэты», «Аватар-шоу», «Ну-ка, все вместе!». Добавим, что у звезды двое детей, которые появились на свет благодаря суррогатному материнству. По мнению Сергея, старший сын Никита точно пойдет по его стопам.