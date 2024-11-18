Сычев связался с криминалом и даже был ранен во время бандитских разборок. Но актер смог вернуться на экраны. Сначала Владимиру давали лишь эпизодические роли, а затем стали предлагать более колоритных персонажей. Работы в «Физруке», «Ресторане по понятиям» и «Бедном олигархе» закрепили его успех. Добавим, что Сычев женат во второй раз. Его избранница Алеся Великанова подарила ему двух дочерей Анну и Марию.